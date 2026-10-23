Что ответил Садыр Жапаров граждану, который не смог попасть к нему на прием?

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров открыто и резко отреагировал на претензию гражданина, который пожаловался на недовольство тем, что не может попасть на его личный прием.

Глава государства в своем обращении подчеркнул, что численность населения страны и его временные ресурсы как президента ограничены, а также раскрыл детали своего крайне плотного ежедневного рабочего графика.

«Не могу принимать каждого пришедшего ко мне»: ответ президента

Отвечая на жалобы граждан, Садыр Жапаров пояснил, что решить каждый вопрос лично через президента невозможно:

Ответственность и соотношение: «Вас 7,5 миллиона человек, а я один. У меня физически нет возможности лично принять каждого гражданина, пришедшего ко мне;

Строгий распорядок работы: У меня есть четко утвержденный рабочий график государственной важности, и моя деятельность строится на его основе», — подчеркнул Жапаров.

Всего 4 часа сна и 20 часов работы в день

Глава государства также затронул тему своего здоровья и распорядка дня, отметив, что спит крайне мало в сутки:

Рабочая нагрузка: «И без того из 24 часов в сутки я сплю всего 4 часа, а остальные 20 часов полностью провожу на работе, выполняя служебные обязанности», — заявил президент Кыргызстана.

Этот открытый и прямой диалог Садыр Жапарова с гражданином вызывает бурное обсуждение в социальных сетях и среди общественности Центральной Азии.