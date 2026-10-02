Кыргызстан запустил свой первый национальный спутник в космос: Садыр Жапаров лично наблюдал за процессом
Центральная Азия сделала еще один огромный исторический шаг на пути к покорению космоса! Кыргызская Республика успешно запустила свой первый национальный спутник в открытый космос и официально вошла в число космических держав. Чтобы воочию увидеть это важнейшее историческое событие и оказать поддержку, президент Кыргызстана Садыр Жапаров лично посетил США и принял непосредственное участие в процессе запуска. Итак, с помощью какой ракеты первый кыргызский спутник был выведен в пространстве и какие стратегические задачи он будет выполнять для страны?
Ракета Илона Маска и старт в Калифорнии
Эта историческая миссия была реализована в сотрудничестве с ведущей мировой частной космической компанией, основанной Илоном Маском:
Выбор космодрома: Спутник поднялся в космос с известной базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния;
Мощь Falcon 9: Задача по выводу первого космического аппарата Кыргызстана на орбиту была доверена надежной и многоразовой тяжелой ракете-носителю Falcon 9 компании SpaceX;
Участие президента: Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров лично наблюдал за этими историческими моментами из центра церемонии запуска в США;
Выход на орбиту: Ракета успешно поднялась в назначенное время и благополучно вывела аппарат на космическую орбиту.
Для Кыргызстана открылись двери в космос
«Вывод первого национального аппарата Кыргызстана в космос означает не только величайшее достижение науки и технологий страны, но и начало новой эры в сфере региональной безопасности, связи и дистанционного зондирования Земли».
Данный исторический шаг в будущем обеспечит страну собственным независимым источником данных для мониторинга сельского хозяйства, экологии и стихийных бедствий.
Полет первого кыргызского спутника (Таблица)
Критерий / Показатель
Официальные данные и факты
Статус аппарата
Первый национальный спутник в истории Кыргызстана
Ракета-носитель
Falcon 9 (компания SpaceX Илона Маска)
Стартовая площадка
База ВВС Ванденберг (Калифорния, США)
Высокопоставленный гость
Лично присутствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров
Главная цель
Развитие национальной науки и налаживание системы космического мониторинга
Как вы думаете, как подобные шаги стран Центральной Азии в космической сфере повлияют на развитие региона? Как вы оцениваете появление у Кыргызстана собственного спутника?
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