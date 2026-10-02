Кыргызстан запустил свой первый национальный спутник в космос: Садыр Жапаров лично наблюдал за процессом

·52·Мир
Кыргызстан запустил свой первый национальный спутник в космос: Садыр Жапаров лично наблюдал за процессом

Центральная Азия сделала еще один огромный исторический шаг на пути к покорению космоса! Кыргызская Республика успешно запустила свой первый национальный спутник в открытый космос и официально вошла в число космических держав. Чтобы воочию увидеть это важнейшее историческое событие и оказать поддержку, президент Кыргызстана Садыр Жапаров лично посетил США и принял непосредственное участие в процессе запуска. Итак, с помощью какой ракеты первый кыргызский спутник был выведен в пространстве и какие стратегические задачи он будет выполнять для страны?

Ракета Илона Маска и старт в Калифорнии

Эта историческая миссия была реализована в сотрудничестве с ведущей мировой частной космической компанией, основанной Илоном Маском:

  • Выбор космодрома: Спутник поднялся в космос с известной базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния;

  • Мощь Falcon 9: Задача по выводу первого космического аппарата Кыргызстана на орбиту была доверена надежной и многоразовой тяжелой ракете-носителю Falcon 9 компании SpaceX;

  • Участие президента: Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров лично наблюдал за этими историческими моментами из центра церемонии запуска в США;

  • Выход на орбиту: Ракета успешно поднялась в назначенное время и благополучно вывела аппарат на космическую орбиту.

Для Кыргызстана открылись двери в космос

«Вывод первого национального аппарата Кыргызстана в космос означает не только величайшее достижение науки и технологий страны, но и начало новой эры в сфере региональной безопасности, связи и дистанционного зондирования Земли».

Данный исторический шаг в будущем обеспечит страну собственным независимым источником данных для мониторинга сельского хозяйства, экологии и стихийных бедствий.

Полет первого кыргызского спутника (Таблица)

Критерий / Показатель

Официальные данные и факты

Статус аппарата

Первый национальный спутник в истории Кыргызстана

Ракета-носитель

Falcon 9 (компания SpaceX Илона Маска)

Стартовая площадка

База ВВС Ванденберг (Калифорния, США)

Высокопоставленный гость

Лично присутствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Главная цель

Развитие национальной науки и налаживание системы космического мониторинга

Как вы думаете, как подобные шаги стран Центральной Азии в космической сфере повлияют на развитие региона? Как вы оцениваете появление у Кыргызстана собственного спутника?

Оставляйте свои поздравления и мнения в комментариях ниже, а также отправляйте это грандиозное историческое достижение братского народа своим друзьям через Telegram!

КыргызстанSpaceXFalcon 9Садыр Жапаров
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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