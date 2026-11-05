Решительная инициатива Садыра Жапарова: Кыргызстан намерен отказаться от энергетических напитков

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал Кабинету Министров страны строгое поручение в течение одного месяца рассмотреть вопрос о полном запрете производства и импорта энергетических напитков. Глава государства подчеркнул, что данная продукция вызывает опасную зависимость среди населения, особенно у молодого поколения, и угрожает генофонду страны.

«Эти напитки могут постепенно вызывать зависимость. Их употребление становится привычкой, от которой человек впоследствии не может отказаться. Считаю, что пришло время не только бороться с последствиями заболеваний, но и принимать комплексные оперативные меры по их предотвращению», — отметил Садыр Жапаров.

Причины инициативы и сроки реализации

Были установлены основные сроки выполнения требований и планов, поставленных главой государства:

Приоритет здоровья граждан: Главная цель — предотвратить превращение энергетических напитков в повседневную привычку и защитить общество от риска возможных тяжелых заболеваний;

Поэтапные сроки: Кабинету Министров выделен один месяц на полный анализ и изучение проблемы, а также шесть месяцев на внедрение соответствующих мер регулирования и ограничений в рамках законодательства.

Тревожные цифры: каков объем потребления и рынка?

В Кыргызстане торговля и потребление энергетических напитков за последние годы выросли до небывалых масштабов:

Шокирующий показатель 2025 года: Только за 2025 год по стране было потреблено 54 миллиона 199 тысяч литров (примерно 129 миллионов банок) энергетических напитков;

Темпы роста в 2026 году: Только за первые шесть месяцев 2026 года эта цифра превысила 36 миллионов 83 тысячи литров (около 85,9 миллиона банок);

Объемы производства и импорта: В 2025 году в самой республике было произведено 25 миллионов 263 тысячи литров продукции, при этом из стран ЕАЭС было импортировано 28 миллионов 430 тысяч литров, а из других зарубежных стран — 1 миллион 239 тысяч литров напитков.

Потери в 1,5 миллиарда сомов: «Здоровье не измеряется деньгами»

Ожидаемые ограничения окажут заметное финансовое влияние на бюджет республики, однако власти сделали выбор в пользу человеческих жизней: