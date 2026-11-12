Садыр Жапаров высказался о попытках спровоцировать конфликт между кыргызами и узбеками

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров строго предупредил о возможных попытках разжечь межнациональную рознь между кыргызским и узбекским народами с целью сорвать президентские выборы, которые пройдут в стране в январе следующего года. Глава государства призвал два братских народа не верить никаким провокационным сообщениям и сохранять мир.

Планы политиков «с камнем за пазухой»

Как написал президент в социальных сетях, недобросовестные политики «с камнем за пазухой» обсуждают планы по разжиганию межнационального конфликта на юге республики. Подобная информация поступила из ряда надежных источников.

По словам Жапарова, провокаторы пытаются искусственно создать разногласия, играя на чувствах людей и распространяя лживые слухи, задевающие национальную гордость. Он напомнил о трагических событиях 1990-х и 2010-х годов, подчеркнув, что тогда пострадали дети простых семей, а организаторы остались в стороне.

Важные аспекты и факторы Детали Источник угрозы «Недобросовестные политики», пытающиеся сорвать президентские выборы Опасное направление Разжигание межнациональной розни между кыргызами и узбеками Внешнеэкономический фактор Те, кто опасается строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» Позиция государства Хватит сил пресечь любые беспорядки за пару дней

Железная дорога «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» и новые провокации

Глава государства отметил, что после того, как другие деструктивные идеи не сработали, недоброжелатели перешли к планам по разделению двух братских народов. Среди них есть и недальновидные люди, опасающиеся завершения строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Решительный ответ государства и обращение к старейшинам

Садыр Жапаров обратился к старейшинам страны с просьбой предостеречь горячую молодежь в возрасте 20–25 лет. При этом он решительно заявил, что сегодняшний Кыргызстан не так слаб, как раньше, и в случае возникновения опасной ситуации государство способно пресечь беспорядки в течение нескольких дней.

Президент напомнил о высоких технических возможностях правоохранительных органов, о том, что работают десятки тысяч видеокамер и любой преступный план будет раскрыт в течение 40 минут, призвав нарушителей прекратить противоправные действия.

Как вы считаете, какова должна быть роль общественности и молодежи в борьбе с теми, кто пытается разрушить согласие между двумя братскими народами? Оставляйте свое мнение в комментариях!