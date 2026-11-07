Неожиданная ситуация в Сокулуке: почему Садыр Жапаров прервал чтение оды в свою честь?

·92·Мир
Неожиданная ситуация в Сокулуке: почему Садыр Жапаров прервал чтение оды в свою честь?
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  • Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 6 ноября во время встречи в Сокулукском районе прервал женщину, желавшую прочитать стихотворение в его честь, не допустив публичных похвал.
  • Глава государства подчеркнул, что подобные действия создают искусственное впечатление.
  • Он отметил, что это может привести к формированию ошибочного мнения о том, что встречи проводятся только для сбора льстецких похвал.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время открытой встречи с жителями Чуйской области прервал женщину, которая хотела прочитать стихотворение с восхвалением в его адрес, не позволив устраивать публичную лесть.

Как сообщают местные СМИ, 6 ноября в ходе искреннего и открытого диалога с гражданами Сокулукского района глава государства удивил присутствующих, заявив, что подобные похвалы создают искусственное впечатление.

«Женщина, желавшая прочитать стихи, и отказ Президента»

В ходе встречи одна из жительниц взяла слово, изложила свою проблему, а затем выступила с необычной инициативой:

  • Попытка восхваления: Сначала женщина озвучила свою личную и социальную просьбу, а затем выразила желание прочитать специальное стихотворение, посвященное Президенту;

  • Реакция Президента: Садыр Жапаров вежливо прервал её через микрофон, твердо подчеркнув, что этого делать не стоит и что читать стихи в честь главы государства излишне.

«Чтобы не сложилось впечатление, что собрались “дежурные” льстецы»

Глава государства открыто и искренне объяснил, почему он категорически против таких публичных восхвалений:

  • «Не хвалите власть»: «Не хвалите власть. Этим вы огорчаете и меня, и себя. Не должно возникать разговоров о том, что людей специально собирают на встречи, чтобы они нас хвалили», — сказал Президент;

  • Прозрачность и мнение народа: «Иначе другие подумают, что я собрал “дежурных” граждан только ради того, чтобы они меня хвалили», — подчеркнул Жапаров.

Это заявление было тепло встречено собравшимися в зале и широко обсуждается общественностью как позитивный пример противостояния государственных служащих и руководителей фальшивой лести.

Садыр ЖапаровКыргызстанСокулукский районЧуйская область
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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