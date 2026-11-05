Скандал из-за неоплаченного памятника, созданного «к президентству Ташиева»

·76·Мир
Скандал из-за неоплаченного памятника, созданного «к президентству Ташиева»
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  • В Кыргызстане скульптор Алмаз Укуев обратился к президенту Садыру Жапарову из-за того, что не получил обещанные 5,4 миллиона сомов за памятник Кокум-бию, созданный в честь потенциального президентства Камчыбека Ташиева.
  • Заказчик Абдильбек Кочорбаев заказал памятник с целью подарить его Ташиеву.
  • Однако после того, как ожидаемые политические изменения не произошли, он отказался оплачивать расходы.

В Кыргызстане вокруг монументального исторического памятника, посвященного потенциальному президентству бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, разгорелся неожиданный финансовый и политический конфликт. Известный скульптор обратился за помощью непосредственно к действующему главе государства, так как не смог получить обещанные миллионы за свой труд и понесенные расходы.

По данным информационного агентства 24.кг, инцидент вскрылся во время открытой встречи президента Садыра Жапарова с жителями Таласской области.

«Хотели подарить, когда станет президентом»: долг в 5,4 миллиона сомов

На встрече в Таласе скульптор Алмаз Укуев взял слово и заявил, что заказчик-предприниматель обманул его и он не может получить причитающиеся ему деньги:

  • Выполненный заказ: Скульптор изготовил и установил величественный памятник известному государственному деятелю КсВИИ века Кокум-бию;

  • Невыплаченные миллионы: Предприниматель Абдильдабек Кочорбаев до сих пор не выплатил оговоренные за памятник 5,4 миллиона сомов;

  • Родство и план: Объясняя ситуацию Жапарову, скульптор сообщил, что заказчик Кочорбаев на самом деле является родственником бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он обратился к скульптору со словами: «Сделай памятник Кокум-бию, скоро Ташиев станет президентом, я подарю его ему». Однако, поскольку ожидаемое президентство не состоялось, деньги остались невыплаченными.

Реакция Садыра Жапарова: «Разве это не стыдно?»

Президент Садыр Жапаров выслушал подробности этой скандальной ситуации с легкой улыбкой и резко осудил действия заказчика:

  • Требование восстановить справедливость: «Если заказ был сделан, памятник изготовлен и установлен, почему он не платит? Человек столько потратил, трудился, а деньги не отдают. Разве это не стыдно?» — сказал глава государства;

  • Официальное поручение: Президент дал четкое указание правоохранительным органам и ответственным лицам обеспечить полную выплату скульптору его 5,4 миллиона сомов.

Кто такой Кокум-бий и почему памятник поставили именно ему?

Согласно историческим источникам, Кокум-бий считается одним из крупных кыргызских государственных деятелей, живших в КсВИИ веке. Сообщается, что инициатива создания этого памятника была выдвинута представителями рода (племени), к которому принадлежат Кокум-бий и Камчыбек Ташиев.

В политических и общественных кругах региона это событие широко обсуждается как курьезный случай, возникший на почве стремления к власти.

КыргызстанСадыр ЖапаровКамчыбек ТашиевКокум-бий
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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