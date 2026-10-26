Садыр Жапаров освобождает из тюрьмы заключенного, который хотел отдать почку своему тяжелобольному брату

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе открытой встречи с жителями Аксыйского района Джалал-Абадской области отдал распоряжение о помиловании заключенного, который был готов отдать почку своему тяжелобольному брату. Глава государства сообщил, что берет под личный контроль вопрос освобождения осужденного в месячный срок и ускорения проведения необходимой операции.

В ходе встречи житель города Кербен Рустам Гапуров обратился напрямую к президенту, рассказав о постигшем его семью несчастье и самоотверженности родного младшего брата.

«Брат готов отдать за меня почку»: обращение Рустама Гапурова

В открытом диалоге между гражданином и президентом были раскрыты тяжелые аспекты ситуации:

Хроническое заболевание и гемодиализ: Рустам Гапуров рассказал, что из-за хронической почечной недостаточности через день проходит процедуру гемодиализа, и единственным способом спасти его жизнь является срочная трансплантация;

7 отбытых лет из 10-летнего срока: Брат заявителя ранее был осужден в Российской Федерации, после отбытия 7-летнего срока наказания в текущем году был экстрадирован в Кыргызстан, и до окончания его тюремного срока оставалось еще 3 года;

Невозможность стать донором из тюрьмы: Брат полностью согласен отдать свою почку, чтобы спасти жизнь брата, однако статус заключенного препятствовал проведению сложной медицинской операции.

Оперативное решение и бесплатная трансплантация от президента

Выслушав обращение, Садыр Жапаров незамедлительно нашел для него положительное решение и заявил, что расходы на трансплантацию также будут покрыты:

«Освободим в течение месяца»: «Если твой брат отсидел 7 лет, значит, основную часть наказания он уже отбыл. Срочно напишите заявление о помиловании, в течение месяца мы освободим его. Я беру этот вопрос под личный контроль», — подчеркнул глава государства;

Бесплатная операция за счет государства: Президент отметил, что операция не потребует больших средств: процедура пересадки почки будет проведена в Бишкеке бесплатно, а расходы на нее в размере около 7000–8000 долларов будут полностью покрыты за счет государственного бюджета;

Значение гемодиализа и донорства: Жапаров напомнил, что в Кыргызстане число пациентов, получающих гемодиализ, достигло 4500 человек, и государство выделяет каждому пациенту по 15 тысяч долларов в год, добавив, что случаи, когда донорами становятся близкие родственники, не только спасают человеческие жизни, но и значительно облегчают нагрузку на государственную медицину.

Благодаря этому гуманитарному решению президента появилась возможность спасти жизнь гражданина, оказавшегося в тяжелом положении, и начать новую жизнь с помощью вернувшегося на свободу члена семьи.