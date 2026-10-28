В Кыргызстане ликвидируют области и районы, вместо них создадут более 20 аймаков

Кыргызстан готовится к кардинальному изменению своей административной карты. Вместо существующих в стране областей и районов могут быть созданы более 20 крупных административных единиц — аймаков. Если эта реформа будет реализована, система государственного управления и порядок управления регионами существенно изменятся.

В рамках второго этапа административно-территориальной реформы, начатой в соседней стране, планируется объединение текущих регионов, сокращение дублирующих функций управленческих органов и формирование новых административных единиц. Об этом в эфире агентства «Кабар» сообщил глава Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кыргызстана Эльчибек Джантаев.

Что будет вместо 7 областей и 40 районов?

В настоящее время в Кыргызстане насчитывается 7 областей и 40 районов. В результате предлагаемых изменений эти административные структуры должны быть заменены более чем 20 крупными аймаками.

Территориально новые аймаки будут больше нынешних районов, но меньше областей. При определении их границ будут учитываться экономический потенциал, географические особенности и возможности развития регионов.

Основные направления реформы включают в себя:

Укрупнение административных территорий. Планируется объединение районов, которые находятся рядом и имеют схожие характеристики.

Реорганизация системы управления. Предусмотрено устранение дублирующих функций некоторых ведомств на областном и районном уровнях.

Эффективное использование потенциала регионов. Новые административные единицы будут сформированы с учетом экономических возможностей и перспектив развития.

Какие изменения могут произойти в Иссык-Кульской, Ошской и Джалал-Абадской областях?

При формировании новых административных единиц важное значение имеют специфические особенности регионов.

Например, рассматривается возможность разделения Иссык-Кульской области на северную и южную части. В Ошской и Джалал-Абадской областях предложено объединить некоторые мелкие районы вокруг территорий с более высоким экономическим потенциалом.

Это лишь примеры вероятных направлений реформы. Все детали относительно окончательного количества, границ и административных центров новых аймаков пока не определены.

Почему Кыргызстан хочет изменить административную систему?

Одна из важных целей реформы — упрощение государственного управления и сокращение дублирующих административных структур.

На практике функции органов управления в соседних регионах могут пересекаться. За счет укрупнения административных единиц планируется оптимизировать управленческие расходы, эффективно распределять ресурсы и шире использовать экономические возможности регионов.

Однако реальный эффект реформы будет зависеть от того, как она будет реализована. Само по себе объединение регионов не приведет к автоматическому повышению качества обслуживания населения. В новой системе важную роль будут играть доступность государственных услуг для граждан, оперативное решение местных проблем и эффективность управления.

Когда будет реализована реформа?

В Кыргызстане первый этап административно-территориальной реформы начался в 2023 году. В ходе этого процесса были изменены границы некоторых районов, ряд населенных пунктов был включен в состав городов, а сельские административные единицы были реорганизованы.

Теперь на втором этапе рассматривается вопрос дальнейшего укрупнения регионов и внедрения системы новых аймаков вместо областей и районов.

Ранее президент Садыр Жапаров также говорил о планах поэтапной реализации административной реформы. Предусмотрено, что новая модель управления сначала будет внедрена в тестовом режиме для оценки ее эффективности.

Поэтому данную новость следует воспринимать не как свершившийся факт ликвидации областей и районов, а как план по их реорганизации. Важное значение будут иметь дополнительные официальные решения относительно точных сроков реформы и окончательной административной карты.

Изменится ли административная карта Кыргызстана?

Если план будет полностью реализован, в системе территориального управления Кыргызстана произойдут большие перемены. Замена нынешних 7 областей и 40 районов более чем 20 крупными аймаками потребует пересмотра количества и функций административных структур в стране.

Эти изменения могут открыть новые возможности для упрощения государственного управления. Однако влияние реформы на жизнь населения будет зависеть от того, как будут управляться новые административные единицы, насколько удобными станут услуги и как будут учтены экономические различия между регионами.

Самый важный вопрос остается открытым: сделает ли укрупнение административных единиц государственное управление действительно эффективным? Ответ на этот вопрос даст не объявление плана, а его практические результаты.