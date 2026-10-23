Зарплата до 2700 долларов за подсчет пингвинов: в Антарктиде открылись необычные вакансии

·46·Мир
Зарплата до 2700 долларов за подсчет пингвинов: в Антарктиде открылись необычные вакансии

В интернете объявили необычную вакансию для любителей путешествий и экзотических профессий. Британский фонд наследия УК Антарктик Херитаге Труст приглашает сотрудников на станцию Порт-Локрой в Антарктиде, которая является бывшей исследовательской базой.

По данным издания Форбес, кандидаты смогут работать в самой холодной и удаленной точке мира и получать зарплату от 1 449 до 2 096 фунтов стерлингов в месяц (около 2 500 евро или 2 700 долларов США).

Основные задачи: от пингвинов до тысяч почтовых писем

Работа в этом месте не ограничится простыми прогулками. На плечи отобранных сотрудников лягут следующие ответственные обязанности:

  • Подсчет популяции пингвинов: ежедневный мониторинг колонии пингвинов на территории, точный подсчет их численности и ведение отчетности;

  • Самая южная почта в мире: работа в историческом почтовом отделении, расположенном на территории базы, проставление специальных штампов на более чем 80 тысячах туристических открыток и их отправка;

  • Обслуживание туристов: встреча прибывающих на станцию пассажиров круизных лайнеров, работа местного музея и управление сувенирной лавкой.

Обратная сторона «работы мечты»: душ раз в неделю и борьба со снегом

Срок работы рассчитан на 6 месяцев, от кандидатов требуется серьезная физическая и психологическая выносливость:

  • Тяжелые физические нагрузки: сотрудникам придется носить 20-литровые канистры с водой для повседневных нужд, поднимать коробки с грузом весом до 15 килограммов, расчищать территорию станции от глубокого снега, а также вручную разгружать лодки у скользких скал;

  • Ограничения в бытовых условиях: на станции нет водопровода, центральной канализации, мобильной связи и постоянного пункта медицинской помощи;

  • Условия проживания: сотрудники живут в общем общежитии, где температура воздуха поддерживается на уровне 14–15 градусов тепла, а возможность принять душ обычно предоставляется всего один раз в неделю.

Какие предоставляются льготы?

Несмотря на сложные условия, организаторы обеспечивают сотрудников всем необходимым:

  • Проживание, трехразовое питание и специальная теплая одежда для защиты от холода предоставляются организацией бесплатно;

  • Уплата подоходного налога с заработная платы возлагается на самих сотрудников.

АнтарктидаПорт-ЛокройUK Antarctic Heritage TrustПингвины
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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