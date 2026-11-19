Пингвины, которые спят 10 тысяч раз в день: в чем секрет их сна?
Привычки сна пингвинов могут вас удивить. Вместо того чтобы спать долгое время с закрытыми глазами, они тысячи раз в день дремлют по несколько секунд. Ученые обнаружили такую необычную особенность у антарктических антарктических пингвинов (антарктических пингвинов).
Согласно исследованию, опубликованному в 2023 году в научном журнале «Science», эти пингвины погружаются в сон более 10 тысяч раз в сутки. Каждый эпизод сна длится в среднем 4 секунды. Интересно, что эти короткие перерывы в сумме обеспечивают каждому полушарию их мозга более 11 часов сна в день.
Исследователи наблюдали за процессом сна 14 пингвинов, гнездящихся на острове Кинг-Джордж в Антарктиде, с помощью специальных устройств. Выяснилось, что птицы иногда спят только одним полушарием мозга, в то время как другое остается активным. Это позволяет им чувствовать опасность вокруг.
Основная причина такого режима сна — необходимость защищать яйца и птенцов. В местах гнездования пингвинов наблюдаются хищные птицы, которые могут красть яйца, а также конкуренция и столкновения с другими пингвинами. По этой причине они не могут спокойно спать долгое время.
По мнению ученых, тысячи коротких перерывов на сон позволяют пингвинам отдыхать, сохраняя бдительность. Таким образом, для них даже секундная дремота имеет важное значение для удовлетворения суточной потребности во сне.
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