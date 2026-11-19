Привычки сна пингвинов могут вас удивить. Вместо того чтобы спать долгое время с закрытыми глазами, они тысячи раз в день дремлют по несколько секунд. Ученые обнаружили такую необычную особенность у антарктических антарктических пингвинов (антарктических пингвинов).

Согласно исследованию, опубликованному в 2023 году в научном журнале «Science», эти пингвины погружаются в сон более 10 тысяч раз в сутки. Каждый эпизод сна длится в среднем 4 секунды. Интересно, что эти короткие перерывы в сумме обеспечивают каждому полушарию их мозга более 11 часов сна в день.