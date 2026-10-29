Императорский пингвин голодает до четырех месяцев ради своего птенца

·2·Мир
Императорский пингвин голодает до четырех месяцев ради своего птенца

В суровых условиях Антарктиды императорские пингвины демонстрируют невероятное терпение и выносливость ради сохранения своего потомства. Особенно поражает то, как отец-пингвин оберегает яйцо, стойко перенося лютый холод и голод до тех пор, пока не вылупится птенец.

Когда в Антарктиде начинается зима, самка императорского пингвина откладывает одно яйцо и осторожно передает его партнеру. После этого она отправляется в океан на поиски пищи. Отец же держит яйцо под специальной складкой кожи на своих лапах, защищая его от замерзания.

В этот период температура воздуха может опускаться до минус 40 градусов, а также бушуют сильные метели. Несмотря на это, отец-пингвин не оставляет яйцо в течение нескольких недель. Тысячи пингвинов сбиваются в плотные группы, чтобы спастись от холода. Они по очереди перемещаются на край группы, согревая друг друга.

Тяжелые испытания для отца-пингвина не заканчиваются даже после того, как птенец вылупился. Если мать еще не вернулась, он может временно кормить птенца питательным веществом, вырабатываемым специальной железой в пищеводе. Этот корм помогает птенцу выжить в первые дни жизни.

Когда самка возвращается из океана с пищей, отец наконец отправляется к морю. К этому времени он сильно истощен из-за длительного голодания и суровых холодов. Теперь его задача — восстановить силы и принять участие в дальнейшем процессе воспитания.

АнтарктидаИмператорские пингвиныЖивотный мир
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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