побег как в «Мадагаскаре»: пингвины выбрались из вольера и прогулялись по зоопарку, вызвав интерес в соцсетях

·34·Мир
побег как в «Мадагаскаре»: пингвины выбрались из вольера и прогулялись по зоопарку, вызвав интерес в соцсетях

В одном из зоопарков Дании группа пингвинов выбралась из вольера и свободно прогулялась по территории, вызвав большой интерес в социальных сетях. Самое интересное, что они не разбрелись в разные стороны — словно команда на секретном задании, они двигались друг за другом в ряд.

Пингвины начали «спецоперацию»

На распространенном видео запечатлено, как пингвины идут по служебным дорожкам и различным частям зоопарка.

Они оставляли за собой небольшие следы. Именно эти следы помогли сотрудникам быстро обнаружить «беглецов».

Пингвины не разбежались — они шли в едином строю, словно заранее договорившись, куда направляются. Выясняется, как именно пингвины выбрались из вольера. По предварительным предположениям, они могли выйти наружу через оставленный открытым проход.

Однако ситуация продолжалась недолго. Сотрудники благополучно нашли пингвинов и вернули их в их среду обитания. После широкого распространения видео пользователи сравнили эту картину с пингвинами из знаменитого мультфильма «Мадагаскар».

Данияпингвинпобег пингвиновМадагаскар
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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