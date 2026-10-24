Президент России Владимир Путин выступил с очередным спорным заявлением по поводу конфликта вокруг Украины, статуса вышедших из-под контроля территорий, а также историко-генетических корней двух народов.

Глава Кремля заявил, что территории, потерянные украинскими властями, на самом деле принадлежат не Киеву, а являются историческими землями Российского государства.

«Потерянные Киевом территории — не украинские»: главное утверждение Путина

Затронув территориальные вопросы, российский лидер в очередной раз озвучил историческую точку зрения официальной Москвы:

Статус исторических земель: Владимир Путин охарактеризовал земли, вышедшие из-под контроля киевской администрации, не как национальное достояние Украины, а как исконные исторические территории России;

Геополитическая позиция: Данное утверждение свидетельствует о том, что позиция Москвы по территориям, перешедшим под ее контроль в ходе вооруженного противостояния, тверда и она не намерена идти на уступки в вопросе границ.

«Генетические исследования показывают, что мы — один народ»

В своем выступлении российский лидер помимо традиционных политических аргументов сослался и на научные исследования:

Акцент на научные выводы: «Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы на самом деле — один народ», — подчеркнул Путин;

Взгляд на общие корни: Глава Кремля и ранее неоднократно заявлял, что русские, украинцы и белорусы имеют общие исторические, культурные и кровнородственные основы.

Это выступление Путина вызвало новую волну острых политических дискуссий на фоне продолжающихся на международной арене военно-политических противостояний и обсуждений дипломатических переговоров.