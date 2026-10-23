Резкое заявление Путина: «Быть друзьями с Россией отвечает интересам вашего народа»

·195·Мир
Резкое заявление Путина: «Быть друзьями с Россией отвечает интересам вашего народа»

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с важными заявлениями о военно-стратегических позициях страны на международной арене и будущем отношений с западными государствами.

Глава государства подчеркнул, что попытки ослабить Россию военным путем или победить ее на поле боя абсолютно неэффективны, и призвал исторических соперников трезво оценить современные реалии.

«Стратегическое поражение — не соответствует действительности»: Основные заявления

В своей речи Владимир Путин остановился на ряде ключевых аспектов, касающихся оборонной мощи России и ситуации на поле боя:

  • Превосходство на поле боя: «Сегодня всем стало очевидно, что победить Россию на поле боя невозможно;

  • Крах иллюзий: Представления и планы о нанесении России стратегического поражения совершенно не соответствуют действительности», — заявил российский лидер.

«Бесполезные устремления сквозь века»: Призыв к дружественным связям

Оглядываясь на историю, президент отметил, что государствам, боровшимся против России, рано или поздно придется пересмотреть свои позиции:

  • Исторические уроки: «Думаю, что силы, которые веками стремились нанести России стратегическое поражение, будут вынуждены признать реалии современной жизни;

  • Взаимная выгода: Они поймут, что жить в дружественных и конструктивных отношениях с Россией, а не в противостоянии, гораздо лучше;

  • Благополучие народов: Это полностью отвечает интересам и безопасности не только России, но и самих народов этих государств», — подытожил Владимир Путин.

Это выступление главы государства вызывает глобальные дискуссии на фоне сохраняющейся напряженности в международной геополитической обстановке.

Владимир ПутинРоссийская ФедерацияГеополитикаМеждународные отношения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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