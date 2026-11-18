В своей речи Си прямо не упомянул США. Однако эти заявления прозвучали после того, как Вашингтон ввел новые ограничения на доступ Китая к передовым чипам для искусственного интеллекта.

Как сообщает Reuters, он призвал защитить многостороннюю торговую систему, основанную на правилах Всемирной торговой организации. Также Китай выразил готовность снижать пошлины и еще шире открывать свой рынок.

«История показывает, что открытие дверей ведет к прогрессу, а закрытие — к отставанию», — сказал Си.

18 ноября в китайском городе Шэньчжэнь в рамках мероприятий саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступили Си Цзиньпин и Владимир Путин.

В преддверии трехсторонней встречи трех крупных фигур мировой политики — лидера Китая Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа — в городе Шэньчжэнь прозвучали важные заявления. В то время как Си выступил в защиту открытости и сотрудничества в международной торговле, Путин поставил под сомнение эффективность западных санкций. Теперь внимание приковано к исторической встрече, запланированной на 19 ноября.

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Путин раскритиковал западные санкции

Президент России Владимир Путин в своем выступлении также остановился на экономическом давлении со стороны западных стран. По его мнению, «бывшие гегемоны» пытаются сдержать развитие стран, добивающихся успеха.

«Санкции, пошлины, экспортные ограничения по-прежнему имеют сдерживающий эффект, но они уже не способны полностью остановить рост, а тем более раздавить экономику оппонентов», — сказал Путин.

Он отметил, что по количеству введенных против России санкций страна является «мировым рекордсменом», однако, несмотря на это, экономика достойно прошла испытания. Путин также заявил, что Европейский союз теряет свой промышленный потенциал.

Российский лидер привел еще одну важную цифру: по его словам, доля доллара и евро в экспортных расчетах России снизилась с 85 процентов в 2021 году до 9 процентов.

«Мы не отказывались ни от доллара, ни от евро, нам просто запретили пользоваться этими валютами. Честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя», — сказал он.

Фото: Reuters

Си и Путин: 50-я встреча с 2013 года

После выступлений Си Цзиньпин и Владимир Путин провели отдельные переговоры. Китайский лидер назвал президента России «дорогим другом» и подчеркнул тесные отношения между двумя странами.

По словам Си, эта встреча стала их третьей личной встречей в текущем году. А с 2013 года, включая видеоконференции, лидеры встречались уже 50 раз.

«Китайско-российские отношения оставались незыблемыми, как гора, при любых мировых потрясениях и остаются такими до сих пор», — сказал Си.

Путин же отметил, что товарооборот между двумя странами уже несколько лет превышает 200 миллиардов долларов. Он также подчеркнул, что после введения безвизового режима взаимный поток туристов вырос на 43 процента.

Что обсудят на встрече Трамп, Си и Путин?

Самое важное политическое событие саммита запланировано на 19 ноября. Ожидается, что в этот день Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретятся в трехстороннем формате.

Трамп прибыл в Шэньчжэнь 18 ноября. В аэропорту его встретил Си Цзиньпин. Лидеры обнялись при встрече и вместе прошли по красной дорожке.

Фото: Reuters

Согласно сообщениям Reuters и других международных изданий, в повестку дня встречи могут войти вопросы российско-украинской войны, военно-политической ситуации вокруг Ирана, международной торговли, искусственного интеллекта и контроля над ядерным оружием.

Значимость этой встречи не ограничивается отношениями между тремя странами. Переговоры лидеров США, Китая и России за одним столом могут повлиять на мировую торговлю, безопасность и международный политический баланс.

Однако пока неизвестно, к каким соглашениям приведет эта встреча. Мировая общественность теперь ожидает заявлений трех лидеров и итогов переговоров.