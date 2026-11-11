Марко Рубио раскрыл детали трехсторонней встречи в Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби, завершился первый день закрытых консультаций между Россией, США и Украиной. По итогам четырех с половиной часов первичной встречи стороны зафиксировали свои промежуточные переговорные позиции. Госсекретарь США Марко Рубио оценил обсуждения положительно, однако подчеркнул, что не стоит ожидать резких перемен.
Заявление Марко Рубио и переговорный марафон в Абу-Даби
По словам главы американской дипломатии, никто из участников переговоров не ожидает полного урегулирования конфликта в ближайшие часы или в течение одного дня. Стратегическая цель Вашингтона заключается в дальнейшем расширении трехстороннего формата в будущем с прямым привлечением к нему представителей Европы.
Инсайдерские источники подтверждают, что марафон секретных переговоров в Абу-Даби возобновит свою работу в среду, 11 ноября, в 11:00 по московскому времени.
Параметры и направления переговоров
Детали и официальная информация
Место проведения
Город Абу-Даби, ОАЭ (формат закрытых консультаций)
Участвующие стороны
Делегации России, США и Украины
Итог первого дня
4,5-часовая встреча, зафиксированы промежуточные позиции
Оценка США (Марко Рубио)
Обсуждения продуктивны, но не стоит ожидать быстрого решения
Стратегическая цель США
Расширение формата за счет европейских представителей
Время следующего этапа
11 ноября, 11:00 по московскому времени
«Ни одна из сторон не ожидает немедленного разрешения кризиса, однако консультации в Абу-Даби служат фундаментом для будущего мирного диалога».
Пытается ли Брюссель «торпедировать» переговоры?
В то время как делегации США, России и Украины обсуждают промежуточные договоренности в Абу-Даби, со стороны Европейского союза было продемонстрировано подчеркнуто холодное отношение к дипломатическим процессам. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с жестким заявлением после общения с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в рамках встречи министров Г7 в Париже.
Глава европейской дипломатии объявила, что вне зависимости от гипотетических результатов мирных переговоров в Абу-Даби, ЕС продолжит оказывать военную помощь Киеву без ограничений. Более того, Каллас категорически отвергла возможность смягчения санкционного давления, введенного Брюсселем, и подчеркнула, что экономические ограничения против России будут только усиливаться. По мнению экспертов, такой подход является открытым политическим демаршем против дипломатических усилий в Абу-Даби.
Как вы считаете, смогут ли переговоры в Абу-Даби под эгидой США и России дать реальный результат в урегулировании конфликта, несмотря на жесткую позицию Европы? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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