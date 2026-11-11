Марко Рубио раскрыл детали трехсторонней встречи в Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби, завершился первый день закрытых консультаций между Россией, США и Украиной. По итогам четырех с половиной часов первичной встречи стороны зафиксировали свои промежуточные переговорные позиции. Госсекретарь США Марко Рубио оценил обсуждения положительно, однако подчеркнул, что не стоит ожидать резких перемен.

Заявление Марко Рубио и переговорный марафон в Абу-Даби

По словам главы американской дипломатии, никто из участников переговоров не ожидает полного урегулирования конфликта в ближайшие часы или в течение одного дня. Стратегическая цель Вашингтона заключается в дальнейшем расширении трехстороннего формата в будущем с прямым привлечением к нему представителей Европы.

Инсайдерские источники подтверждают, что марафон секретных переговоров в Абу-Даби возобновит свою работу в среду, 11 ноября, в 11:00 по московскому времени.