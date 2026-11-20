Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до начала января — до того момента, как контроль над Конгрессом США перейдет к Демократической партии. Об этом 20 ноября сообщила британская газета Финанкиал Тимес со ссылкой на четырех информированных источников.

По словам собеседников издания, Вашингтон уже уведомил украинских и европейских чиновников о приемлемых сроках урегулирования конфликта. Спешка Белого дома связана с результатами промежуточных выборов, прошедших в ноябре: на них республиканцы уступили демократам большинство мест как в Палате представителей, так и в Сенате.

Что ожидается в Конгрессе в январе?

Ожидается, что после того, как новый состав Конгресса приступит к своим полномочиям в январе, демократы попытаются предпринять ряд шагов:

задействовать законодательные инструменты для увеличения военной помощи Киеву;

усилить санкционное давление на Москву;

начать расследование внешнеполитических шагов администрации.

«Трамп симпатизирует Путину и хочет завершить все это до января», — заявил газете высокопоставленный украинский чиновник, выразив обеспокоенность тем, что в таких условиях Киев могут принудить к сделке на выгодных для России условиях.

Белый дом воздержался от комментариев по поводу данной статьи, опубликованной Финанкиал Тимес.

Аспект Информация и детали Целевой срок До начала января (до начала работы нового Конгресса) Основная причина Получение демократами преимущества в Сенате и Палате представителей на ноябрьских промежуточных выборах Дипломатические шаги Возобновление контактов в начале ноября в Абу-Даби при посредничестве Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера Позиция сторон Киевская сторона выразила обеспокоенность; Европе предложен прямой диалог; Москва требует учета интересов безопасности и устранения первопричин

Контакты в Абу-Даби и отношение сторон

В начале ноября спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер возобновили контакты с представителями Москвы и Киева в Абу-Даби, положив конец восьмимесячной паузе в переговорах.

Ранее в ходе телефонных разговоров с лидерами европейских государств Дональд Трамп призывал союзников «самостоятельно начать диалог с Путиным» для скорейшего завершения конфликта. Москва же неоднократно подчеркивала, что открыта к политико-дипломатическому урегулированию только в том случае, если будут учтены интересы России в сфере безопасности и устранены первопричины кризиса.

Как вы считаете, как изменение баланса сил в Конгрессе США и установленный Белым домом срок до начала января повлияют на темпы мирных переговоров в ближайшие недели? Оставляйте свое мнение в комментариях!