Секретное соглашение в Абу-Даби: Россия, США и Украина возвращаются за стол переговоров

·15·Мир
Секретное соглашение в Абу-Даби: Россия, США и Украина возвращаются за стол переговоров
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Абу-Даби возобновились трехсторонние очные переговоры между представителями России, США и Украины впервые после многомесячного перерыва.
  • В состав российской делегации под руководством Владимира Мединского вошли опытные специалисты.
  • Среди них — Сергей Рябков, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

В Абу-Даби стартует важный процесс, который может определить дальнейшую судьбу мировой геополитики. Впервые после многомесячного перерыва возобновились трехсторонние очные переговоры между Россией, США и Украиной. Ожидается, что этот дипломатический раунд, который начнется в 11:50 по местному времени (12:50 по ташкентскому времени), станет поворотным моментом в выстраивании архитектуры безопасности после завершения войны.

Обновленный состав: неожиданные изменения в российской делегации

Делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыла в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Главным аспектом, привлекшим внимание наблюдателей, стало включение в состав переговорщиков новых опытных фигур.

В состав делегации вошли заместитель главы МИД России Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков. Вместе с тем к процессу были привлечены ключевой переговорщик по вопросам международной безопасности и вооружений — заместитель главы МИД Сергей Рябков, а также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Участник

Статус / Должность

Роль в переговорах

Владимир Мединский

Помощник президента РФ

Глава российской делегации

Сергей Рябков

Заместитель главы МИД РФ

Специалист по глобальной безопасности и стратегической стабильности (новый участник)

Михаил Галузин

Заместитель главы МИД РФ

Куратор отношений со странами СНГ и региональных вопросов

Игорь Костюков

Заместитель начальника Генштаба

Анализ военного и разведывательного направлений

Юрий Жигарловский

Заместитель начальника Главного оперативного управления

Военно-оперативное планирование и границы безопасности (новый участник)

«Появление за столом переговоров ключевых специалистов по военно-оперативному планированию и контролю над вооружениями свидетельствует о том, что беседа ведется уже не об общих заявлениях, а о конкретной демаркации и гарантиях».

Закулисная дипломатия: почему именно сейчас?

В последний раз трехсторонняя встреча между Россией, США и Украиной проводилась в феврале 2026 года. С тех пор диалог продолжался только в формате «челночной дипломатии», то есть в двустороннем формате.

Специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводили прямые встречи с руководством Кремля в Москве, а затем отдельно обсуждали очередной этап переговоров с официальными лицами Украины в Киеве. В этот раз Абу-Даби удалось вновь собрать все стороны за одним столом.

Главный вопрос на повестке: система безопасности после конфликта

Детали встречи и повестка дня держатся в строгом секрете. Тем не менее, по просочившейся информации, основной темой является формирование долгосрочной системы безопасности для России и Украины после прекращения военных действий. Это может включать в себя зоны демилитаризации на границах, международные гарантии и принципы, определяющие военное присутствие третьих стран в регионе.

Как вы считаете, насколько высока вероятность достижения трехстороннего соглашения на площадке ОАЭ? Смогут ли стороны прийти к компромиссу по вопросу безопасности? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Переговоры в Абу-ДабиРоссийско-украинский конфликтВладимир МединскийГлобальная безопасность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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