В китайском городе Шэньчжэнь завершились первые в истории трехсторонние переговоры лидеров Китая, России и США, прошедшие в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как сообщает телеканал КГТН, встреча, проходившая за круглым столом под председательством Си Цзиньпина в резиденции «Силин Шаньчжуан» , продлилась около полутора часов , причем основная ее часть прошла в закрытом формате.

Украинский конфликт: Президент США Дональд Трамп заявил, что все стороны заинтересованы в завершении российско-украинского конфликта, и предложил обсудить этот вопрос в формате «тройки». Владимир Путин поддержал это предложение, подчеркнув, что у трех стран «есть много совпадающих интересов в плане урегулирования региональных конфликтов, включая украинский кризис». Си Цзиньпин в своем вступительном слове тему Украины напрямую не затрагивал.

Ядерная безопасность и Иран: Дональд Трамп назвал сотрудничество трех держав в борьбе с распространением ядерного оружия «жизненно важным» и призвал обсудить сокращение ядерных арсеналов (после истечения срока действия российско-американского договора СНВ в феврале 2026 года Вашингтон требует вовлечения Пекина в новые соглашения). Также президент США отметил, что нельзя допустить получения Ираном ядерного оружия. Си Цзиньпин сравнил ядерное оружие с «Дамокловым мечом» и призвал к его полному запрету и уничтожению.

Глобальный порядок и МУС: Председатель КНР назвал саммит «новаторским», заявив, что «если великие державы будут действовать сообща, в мире воцарится мир, а если пойдут на конфликт — возникнет хаос». Владимир Путин поднял вопросы энергетической и продовольственной безопасности, борьбы с терроризмом и необходимости сохранения роли ООН. Трамп же заявил: «Мы творим историю», — и отметил необходимость обсуждения деятельности Международного уголовного суда (МУС), который, по его мнению, действует вне своей юрисдикции.

Лидер Основные идеи и заявления на саммите Си Цзиньпин (Китай) Полный запрет и уничтожение ядерного оружия; солидарность великих держав Владимир Путин (Россия) Общие интересы по Украине; энергетическая и продовольственная безопасность; роль ООН Дональд Трамп (США) Завершение войны в Украине; сокращение ядерных арсеналов; вопрос Ирана и МУС

Двусторонние встречи и международная реакция

Перед общим саммитом Дональд Трамп провел отдельные беседы с обоими лидерами. Диалог с Владимиром Путиным длился около 40 минут — это была первая полноценная личная встреча после их саммита на Аляске в августе 2025 года, и главной темой стала Украина. С Си Цзиньпином Трамп около часа обсуждал экономику, таможенные тарифы, тайваньский вопрос и пути завершения войны в Украине.

Администрация США заранее заявляла, что этот саммит является лишь отправной точкой для дальнейших дискуссий и подписание прорывных письменных соглашений по его итогам не планировалось. Кремль также охарактеризовал свои ожидания как «прагматичные».

Тем не менее, такой формат переговоров подвергся резкой критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских политиков, в частности, министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Они предостерегли от попыток решать вопросы европейской безопасности и судьбу Украины без ее участия.

Как вы считаете, начнутся ли после итогов трехстороннего саммита в Шэньчжэне практические сдвиги в урегулировании украинского конфликта и глобальной ядерной безопасности, или сопротивление Европы и Киева помешает этому процессу? Оставляйте свое мнение в комментариях!