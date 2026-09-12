«Я готов встретиться с Путиным на саммите Г20!»: Зеленский сделал сенсационное заявление

·182·Мир
«Я готов встретиться с Путиным на саммите Г20!»: Зеленский сделал сенсационное заявление

В то время как мировое сообщество внимательно следит за сложными дипломатическими маневрами вокруг войны в Украине, из официального Киева поступил неожиданный и резкий геополитический сигнал. Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью изданию «Деутше Велле» (ДВ) на военной базе в Норт-Бей (Канада) заявил, что готов встретиться с президентом России на запланированном саммите «Большой двадцатки» (Г20) в Майами (США). Владимиром Путиным и готов к личной встрече.

Если российский лидер посетит этот саммит, это может стать первой прямой встречей между главами двух государств с момента начала боевых действий в феврале 2022 года. Утверждая, что Киев сейчас находится на сильной переговорной позиции, Зеленский отметил, что конкретный результат важнее лишних слов. Однако после этого предложения Кремль выступил с неожиданной реакцией. Так чего же ждет Зеленский от саммита в Майами и что ответила Москва на эту инициативу?

«Важны не слова, а только результат!»: подробности интервью в Норт-Бей

Выступая на военном объекте в Канаде, Владимир Зеленский выразил свою позицию по готовности к переговорам следующим образом:

  • «Мы должны встретиться»: «Да, конечно. Мы должны поехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решения», — подтвердил готовность украинского лидера к участию в саммите Г20 в Майами;

  • Содержание диалога вторично: Зеленский выдвинул крайне прагматичный подход: «Дело не в словах. Неважно, что я хочу ему сказать или что он хочет сказать мне. Важен только результат. И всё», — заявил он;

  • «На поле боя наша позиция сильна»: Президент Украины подчеркнул, что сегодня страна значительно сильнее на поле боя, чем в прошлом году, поэтому он считает, что есть возможность сесть за стол переговоров с позиции силы;

  • Вероятность первой личной встречи с 2022 года: Как напоминает ДВ, главы двух государств не виделись лично с начала войны, и если такая встреча состоится, она может стать поворотным моментом в мировой политике.

Ответ Кремля: поедет ли Путин в Майами?

На фоне этого призыва из Киева официальные российские круги оценили события сдержанно:

  • Вопрос еще не обсуждался: Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что вопрос о том, поедет ли Владимир Путин на саммит Г20 в США, пока даже не обсуждался в повестке дня;

  • Неопределенность в Кремле: Москва еще не приняла окончательного решения относительно уровня делегации на саммит и личного участия президента;

  • Дипломатическая сложность: Международные санкции и холодные отношения с Вашингтоном ставят поездку Путина на территорию США под серьезный логистический и политический вопрос.

Сцена Г20: реальный шанс для мирных переговоров или политический маневр?

Это заявление Зеленского по-разному интерпретируется в международных политических кругах:

  • Инициатива перед западными союзниками: Киев, возможно, пытается перехватить дипломатическую инициативу, демонстрируя готовность к миру и диалогу;

  • Прагматизм, ориентированный на результат: В условиях, когда обе стороны не признают заявления друг друга, формула «отказаться от слов и принимать решения только ради результата» преподносится как единственный путь к компромиссу;

  • Давление саммита: Встреча «двадцатки» в США соберет самых влиятельных лидеров мира, что, безусловно, усилит международное давление на стороны конфликта.

Сможет ли саммит в Майами действительно привести двух президентов в одну комнату или это останется лишь дипломатическим испытанием — этот вопрос будет главной темой мировой прессы в ближайшие недели.

Как вы думаете, насколько вероятно, что Зеленский и Путин встретятся на полях саммита Г20 в Майами и достигнут окончательного результата по прекращению войны? Кто из сторон, на ваш взгляд, сегодня занимает более сильную позицию на переговорах? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом неожиданного поворота в мировой политике со всеми любителями аналитики!

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСаммит G20МайамиГеополитика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

14-летняя девочка месяцами страдала после использования антивозрастной косметики14-летняя девочка месяцами страдала после использования антивозрастной косметикиСегодня, 00:07«Это было бы фантастически!»: Трамп высказался за объединение Ирландии и Северной Ирландии«Это было бы фантастически!»: Трамп высказался за объединение Ирландии и Северной ИрландииСегодня, 00:06Бывший министр обвиняется в мошенничестве: экс-глава Минсвязи России объявлен в международный розыскБывший министр обвиняется в мошенничестве: экс-глава Минсвязи России объявлен в международный розыскВчера, 23:18«Самолет Кессна рухнул на частный участок!»: Трагическая авиакатастрофа в Татарстане«Самолет Кессна рухнул на частный участок!»: Трагическая авиакатастрофа в ТатарстанеВчера, 23:13Лидеры БРИКС приняли историческую декларацию: формируется ли альтернатива Западу?Лидеры БРИКС приняли историческую декларацию: формируется ли альтернатива Западу?Вчера, 23:00Иран выдвинул США 7 жестких условий — ультиматум, потрясший мировой нефтяной рынокИран выдвинул США 7 жестких условий — ультиматум, потрясший мировой нефтяной рынокВчера, 22:51
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами