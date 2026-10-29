Германия приглашает на работу молодежь из Узбекистана

В сотрудничестве с германским всемирно известным крупным железнодорожным концерном Деутше Бахн, Агентством по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана и Агентством профессионального образования объявлен очередной перспективный проект для местной молодежи.

В рамках программы граждане нашей страны получат возможность пройти 3-летнее дуальное профессиональное обучение по специальности «железнодорожный монтажник» в Германии и обеспечить себе гарантированный доход. Современная модель дуального образования предоставляет учащимся условия для одновременного получения глубоких теоретических знаний и накопления реального практического опыта работы на крупных немецких предприятиях.

Финансовые условия и льготы

Кандидаты, принятые на программу, будут обеспечены достойным финансовым стимулированием на протяжении всего периода обучения:

Высокая ежемесячная стипендия: В период обучения участникам будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере от 1 400 до 1 560 евро ;

Оплачиваемый ежегодный отпуск: Учащимся предоставляется ежегодный официальный трудовой отпуск продолжительностью 30 дней с сохранением всех выплат;

Фундамент для международной карьеры: Молодые люди, успешно завершившие 3-летнюю программу, получат диплом, признаваемый в масштабах Европейского Союза, и возможность трудоустройства на постоянное высокооплачиваемое рабочее место в Германии.

Основные требования к кандидатам

Для поступления на программу дуального образования Деутше Бахн претенденты должны соответствовать следующим критериям:

Возрастной ценз: Кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 25 лет ;

Уровень владения языком: Требуется свободное владение немецким языком на уровне не ниже Б1 ;

Наличие сертификата: Знание языка должно быть подтверждено соответствующим официальным сертификатом (Гоете-Зертификат, ÖСД или другие утвержденные сертификаты);

Интерес к профессии: Важное значение имеет высокий интерес к техническим направлениям и освоению современных навыков в железнодорожной сфере.

Этот проект является уникальной возможностью для талантливой молодежи Узбекистана изучить секреты современных профессий в ведущей стране Европы, получить опыт самостоятельной жизни и стать конкурентоспособным специалистом на международной арене.