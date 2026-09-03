Скандал с диверсией в Лейпциге: ЕС намерен резко сократить выдачу виз россиянам

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Скандал с диверсией в Лейпциге: ЕС намерен резко сократить выдачу виз россиянам

Обвинения Берлина в адрес Москвы в попытке совершения диверсии с использованием беспилотников (дронов) в аэропорту немецкого Лейпцига положили начало новой волне политических и визовых ограничений в масштабах Европейского Союза. По данным Эуроневс и Деутше Велле, руководство европейской дипломатии и официальные лица Германии выдвигают инициативу о существенном сокращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России и резком усилении пограничного контроля.

«Как прежде уже не будет»: Жесткая позиция Каллас и МИД Германии

После прошедшей в Брюсселе встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза глава евродипломатии Кая Каллас заявила о наличии солидарности по поводу новых ограничений:

  • Широкая поддержка: По словам Каллас, государства ЕС одобрили идею ужесточения условий выдачи туристических виз россиянам, а также полного запрета на въезд на территорию союза бывшим российским военнослужащим;

  • Заявление Берлина: Официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Гизе подчеркнул, что туристические поездки граждан России в Германию «больше не могут продолжаться в прежнем формате»;

  • Фильтр безопасности: Немецкий чиновник отметил, что Берлин ведет активные переговоры с Европейским Союзом о дальнейшем сокращении количества виз: «Мы должны обеспечить въезд исключительно тех лиц, которые не представляют угрозы безопасности». Однако каким образом этот отбор будет работать на практике, не уточняется.

Итальянская виза и бесследно исчезнувшие подозреваемые: Детали расследования

Расследование, проведенное влиятельными немецкими изданиями Сюддеутше Зеитунг (СЗ), НДР и ВДР, раскрыло подробности инцидента в аэропорту Лейпцига:

  • Личности подозреваемых: Немецкие следователи подозревают в подготовке диверсии двух человек — один из них уроженец России с латвийским паспортом, а второй — лицо с двойным гражданством России и Беларуси, въехавшее в Германию по туристической визе, выданной Италией;

  • Успели скрыться: Как сообщают журналисты, оба подозреваемых уже покинули территорию Германии. При этом следственные органы весьма скептически оценивают возможности их дальнейшего задержания и привлечения к ответственности;

  • Опровержение Москвы: Официальное правительство России решительно отвергает все выдвигаемые Берлином обвинения по поводу событий в Лейпциге и подготовки саботажа.

Ожидается, что намерение европейских государств еще больше ограничить выдачу туристических виз еще сильнее сузит возможности простых граждан, студентов и путешественников для поездок в Шенгенскую зону.

Как вы думаете, поможет ли массовое ограничение туристических виз под предлогом безопасности предотвратить диверсии или это просто политическое давление, направленное против обычных людей? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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