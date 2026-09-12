Нефть превысила $100, а газ достиг $1000: Хуситы перекрыли порты и трубопроводы

·58·Мир
Нефть превысила $100, а газ достиг $1000: Хуситы перекрыли порты и трубопроводы

Мировой энергетический рынок оказался в эпицентре беспрецедентного геополитического шторма. Удары вооруженных сил США по пяти крупным танкерам с иранской нефтью, а также захват йеменскими хуситами важного порта и стратегического острова в Красном море вновь подтолкнули мировые цены на нефть к трехзначным цифрам. Эталонная марка Брент за неделю резко подорожала, достигнув 104,6 доллара за баррель. Остановка нефтепровода «Восток-Запад», единственного важного пути Эр-Рияда в обход Ормузского пролива, стала настоящей проблемой для Саудовской Аравии. В то время как топливные рынки за океаном и в Европе охвачены огнем, главные локомотивы ЕС — Германия и Нидерланды — не смогли пополнить зимние запасы, что привело к росту цен на газ до 1000 долларов. Какая страшная цепная реакция началась на топливном рынке, почему дизельное топливо обновляет рекорды и какие энергетические потрясения ждут мир в преддверии зимы?

Нефть подскочила выше $104: блокада хуситов и остановка саудовского трубопровода

Напряженность на Ближнем Востоке вызвала настоящую панику на сырьевых рынках:

  • Брент выросла с $95,5 до $104,6: Из-за ударов США по иранским танкерам и ситуации в стратегическом Баб-эль-Мандебском проливе эталонная нефть подорожала более чем на 9 долларов всего за неделю;

  • Трубопровод «Восток-Запад» парализован: Reuters сообщил, что на спутниковых снимках виден дым над основным трубопроводом «Восток-Запад», по которому Саудовская Аравия экспортирует нефть в Красное море в обход Ормузского пролива. Позже королевство официально подтвердило, что этот стратегический маршрут подвергся атаке и прокачка нефти остановлена;

  • Порт Моха и остров Перим потеряны: Хуситы, объявившие морскую блокаду королевству, захватили важный порт Моха в Красном море и высадили десант на острове Перим в Баб-эль-Мандебском проливе — это создает риск полного контроля над важнейшей нефтяной артерией мира;

  • Надежда на временное соглашение: Лишь сообщение Финанкиал Тимес о том, что министры иностранных дел стран Ближнего Востока ведут переговоры с Ираном о регулировании судоходства в Ормузском проливе, временно сдерживает еще более резкий скачок цен.

Дизельное топливо на пике: топливный кризис в США и Европе

Подорожание нефти в первую очередь отразилось на продуктах переработки, которые бьют по карману потребителей — особенно на дизельном топливе:

  • В США $1,58 за литр или $6 за галлон: Установлен очередной антирекорд в американской истории — цена галлона дизельного топлива поднялась до 6 долларов, создав огромное давление на транспортную систему;

  • Хронические рекорды в Европе: На Старом континенте цены на дизель обновляют рекордные показатели уже несколько недель подряд;

  • Двойной удар: Как отмечает аналитик ККМ Траде Тим Уотерер, морские ограничения в Персидском заливе и перебои на российских нефтеперерабатывающих заводах провоцируют дефицит дизеля, толкая его цену вверх даже быстрее, чем стоимость сырой нефти.

Газ по $1000: «ложные» запасы Германии и Нидерландов

С началом осени в Европе цены на газовом рынке вновь вспыхнули:

  • Рубеж в 1000 долларов на бирже: Цена на контракты с поставкой через месяц на нидерландском хабе ТТФ преодолела психологическую отметку в 1000 долларов. Несмотря на небольшое снижение в конце недели, котировки выросли с 880 до 972 долларов;

  • Германия и Нидерланды под угрозой: Хотя Брюссель заявляет, что общие запасы превысили 80 миллиардов кубометров, ситуация крайне тревожная — главная экономическая сила Европы, Германия, и соседние Нидерланды не смогли накопить в своих хранилищах даже тот объем, который был израсходован прошлой зимой;

  • Срочные закупки поздней осенью: Две страны, начавшие экстренное заполнение хранилищ в сентябре, сами провоцируют дальнейший рост биржевых цен из-за закупок в больших объемах;

  • Рынок угля процветает: На фоне подорожания газа поставщики угля также подняли цены — стоимость тонны угля на хабе АРА выросла со 138,4 до 140 долларов.

Мировая экономика стоит перед лицом новой опасной волны на рынках нефти и газа. Расширение военных конфликтов на Ближнем Востоке и энергетическая уязвимость Европы повышают риск того, что цены на топливо в осенне-зимний период выйдут из-под контроля.

Как вы думаете, может ли расширение очагов войны на Ближнем Востоке поднять цену на нефть до 120-150 долларов в ближайшие месяцы? Смогут ли ЕС и США выдержать этот топливный кризис?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этих горячих изменений на мировом энергетическом рынке со всеми любителями аналитики!

ИранНефтьХуситыБаб-эль-МандебЭнергетика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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