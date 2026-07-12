В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку

·64·Общество
В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку

В Бухарской области найдена несовершеннолетняя девушка, которая ушла из дома и не вернулась.

Как сообщается, 10 июля 2026 года житель МСГ «Кучкомар» Бухарского района обратился в единую оперативную службу «112» УВД области. Он сообщил, что его дочь Икромова Дилбар Бахтиёр кизи, 2009 года рождения, ушла из дома примерно 5 июля и до настоящего времени не вернулась.

На основании обращения ответственными сотрудниками ОВД были организованы поисковые мероприятия. К процессу были привлечены сотрудники Центра по оказанию социально-правовой помощи несовершеннолетним Управления профилактики правонарушений Службы общественной безопасности.

В результате поисковых мероприятий девушка была найдена на территории города Бухары. Сообщается, что она жива и здорова.

В дальнейшем материалы по данному факту были переданы в прокуратуру Бухарского района для передачи несовершеннолетней законному представителю и оформления соответствующих документов.

БухороДилбар Бахтиёр қизи ИкромоваКочкомар
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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