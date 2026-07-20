Месси и 9 футболистов не вернулись в Аргентину: причина известна...

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Месси и 9 футболистов не вернулись в Аргентину: причина известна...

После поражения сборной Аргентины от Испании со счетом 0:1 в финале ЧМ-2026 часть футболистов не вернулась на родину. Лионель Месси и еще девять игроков решили остаться в США, отправиться в расположение своих клубов или уйти в отпуск.

По данным ТйК Спортс, в Аргентину вернулись 16 футболистов сборной. То, что Месси не полетел на родину, связано с тем, что он выступает в США.

Месси и Де Пауль остались в США

Лионель Месси защищает цвета клуба «Интер Майами». По этой причине сообщается, что после чемпионата мира он остался в США, вместо того чтобы лететь в Аргентину.

Вместе с ним в число оставшихся в США футболистов вошел и его одноклубник Родриго де Пауль.

Остальные игроки отправились в страны, где базируются их клубы, либо ушли в краткосрочный отпуск. Поэтому нет оснований расценивать их невозвращение в Аргентину как недовольство командой или реакцию на поражение в финале.

На родину вернулись 16 футболистов

После завершения чемпионата мира часть аргентинской делегации вернулась в страну. По имеющимся данным, в самолете находились 16 футболистов.

В Аргентине их встретили болельщики. Однако, в отличие от массовых празднований после чемпионства 2022 года, на этот раз команда вернулась с серебряными медалями.

Хотя действующий чемпион мира дошел до финала, единственный гол, забитый в дополнительное время, стал решающим.

Финал для Месси сложился неудачно

Основное время матча против Испании завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время Ферран Торрес поразил ворота Аргентины, принеся Испании чемпионский титул.

Эта встреча стала для Месси самым нерезультативным матчем на ЧМ-2026. Капитан сборной Аргентины впервые на турнире не смог записать на свой счет гол или результативную передачу.

Тем не менее, 39-летний футболист завершил мундиаль с высокими личными показателями. Он забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи, сыграв важную роль в выходе своей команды в финал.

Рекорд по голам также упущен

После финала Месси также уступил статус лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Его с разницей в один гол обошел нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Если бы Месси забил в финале, ситуация в борьбе за рекорд могла бы измениться. Но оборона Испании ограничила возможности лидера аргентинцев.

Каковы дальнейшие планы Месси?

Аргентина уступила чемпионство в финале, но для Месси и ряда других футболистов клубный сезон вскоре продолжится. По этой причине они действовали согласно своим планам, а не полетели с национальной сборной в Буэнос-Айрес.

То, что Месси остался в США, рассматривается не как неожиданный протест, а как обычное решение, связанное с его карьерой в «Интер Майами». Теперь основное внимание будет приковано к его состоянию в клубе после ЧМ-2026 и его будущему в сборной Аргентины.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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