Будет ли 64 команды на ЧМ-2030? Есть важное уточнение...

·82·Спорт
Будет ли 64 команды на ЧМ-2030? Есть важное уточнение...

Президент Южноамериканской футбольной конфедерации Алехандро Домингес вновь вынес на повестку дня план проведения чемпионата мира 2030 года с участием 64 сборных. Он заявил, что по случаю столетия турнира соревнования станут крупнейшим мундиалем в истории.

Однако на данный момент формат с 64 командами официально ФИФА не утвержден. Это предложение, выдвинутое КОНМЕБОЛ, и окончательное решение должно быть принято международной футбольной организацией. Президент ФИФА Джанни Инфантино также заявлял, что этот вопрос будет обсуждаться после ЧМ-2026.

Какое заявление сделал Домингес?

Глава КОНМЕБОЛ на своей странице в социальных сетях подчеркнул, что турнир 2030 года вернется на историческую родину футбола.

«Следующий чемпионат пройдет в колыбели футбола. Это отличная возможность отпраздновать столетие турнира. В соревновании примут участие 64 команды», — сказал Домингес.

КОНМЕБОЛ предлагает формат с 64 сборными не впервые. Конфедерация объясняет эту идею желанием использовать ее только один раз в честь 100-летия мундиаля и привлечь к турниру больше стран.

ФИФА еще не приняла окончательного решения

Несмотря на решительное заявление Домингеса, количество участников чемпионата мира 2030 года пока официально не увеличено до 64.

Руководство ФИФА выразило готовность рассмотреть предложение, но окончательное решение об одобрении или отклонении не было объявлено. Поэтому сообщение о том, что «на ЧМ-2030 сыграют 64 команды», правильнее воспринимать как обсуждаемый план, а не как утвержденный формат.

В то время как некоторые футбольные конфедерации поддерживают эту идею, другие заявляют, что столь резкое расширение может негативно сказаться на количестве матчей, нагрузке на игроков и международном календаре.

Турнир пройдет в шести странах

ЧМ-2030 впервые в истории охватит шесть стран на трех континентах. Основными хозяевами турнира являются Испания, Португалия и Марокко.

Первые матчи, посвященные столетию мундиаля, будут организованы в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Уругвай принимал первый в истории чемпионат мира в 1930 году.

Таким образом, соревнования пройдут на территориях Европы, Африки и Южной Америки.

Что изменит формат с 64 командами?

На ЧМ-2026 количество участников впервые было увеличено с 32 до 48, и турнир состоял из 104 матчей. Если мундиаль 2030 года будет расширен до 64 команд, количество соревнований может снова резко возрасти.

Это даст большему количеству стран возможность участвовать в чемпионате мира. В то же время это порождает новые вопросы относительно продолжительности турнира, системы отбора, формата групп и нагрузки на футболистов.

Последнее слово за ФИФА

КОНМЕБОЛ открыто заявляет о своем намерении провести ЧМ-2030 с участием 64 команд. Последнее заявление Домингеса также показало, что южноамериканская сторона не отказалась от этого плана.

Однако право изменять формат принадлежит ФИФА. Поэтому станет ли крупнейший мундиаль в истории футбола реальностью или сохранится система с 48 командами — станет известно только после официального решения.

Алехандро ДомингесКОНМЕБОЛФИФАДжанни Инфантино
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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