Как изменились цены на многоэтажные дома в Ташкенте за последние 5 месяцев

Экономические колебания и конъюнктура цен, наблюдавшиеся на рынке недвижимости нашей столицы за прошедший период текущего года, остаются в центре внимания местного населения и инвесторов. Маркетинговый анализ, проведенный по итогам первых пяти месяцев 2026 года, показал, что тенденция устойчивого роста стоимости жилых и коммерческих объектов в городе Ташкенте продолжается.

В частности, с начала года средняя стоимость жилой площади в современных многоэтажных домах столицы выросла на 3 процента, составив в среднем 16,9 миллиона сумов за каждый квадратный метр. По уровню высоких цен абсолютный рекорд установил центральный и престижный Шайхантахурский район — здесь покупателям приходится платить ровно 25 миллионов сумов за 1 квадратный метр площади. По темпам и интенсивности роста стоимости Алмазарский и Яккасарайский районы проявили особую активность, продемонстрировав подорожание на 5,2 процента. В то же время на рынке многоэтажных квартир в более отдаленных Сергелийском и Янгихаятском районах царило спокойствие, и цены остались практически неизменными, сохранив стабильность.

В сегменте частных домовладений и земельных участков, находящихся в собственности, для покупателей также наблюдаются довольно серьезные цифры. Средняя стоимость 1 сотки свободной земли в Ташкенте выросла на 2,3 процента, приблизившись к отметке в 1 миллиард сумов. В этом направлении самые роскошные и дорогие лоты (объявления) традиционно зафиксированы в Мирзо-Улугбекском районе, где одна сотка земли оценивается примерно в 1,7 миллиарда сумов. Самый высокий уровень роста цен наблюдался в Мирабадском районе (6,6 процента), тогда как в Сергелийском и Янгихаятском районах из-за некоторого снижения спроса на частные дома было зафиксировано удешевление цен на 3,1 процента.

На рынке нежилой недвижимости, используемой для предпринимательской деятельности и коммерческих целей, также произошел рост стоимости в среднем на 1,9 процента. На сегодняшний день тройка самых привлекательных, востребованных и дорогостоящих районов для крупного и малого бизнеса в столице выглядит следующим образом:

Мирзо-Улугбекский район — 24,4 млн сумов за 1 кв.м;

Мирабадский район — 22,6 млн сумов за 1 кв.м;

Яккасарайский район — 21,8 млн сумов за 1 кв.м.

Следите за последними изменениями на рынке недвижимости нашей столицы, новостями в сфере строительства, анализом цен на жилье и самыми актуальными эксклюзивными новостями о нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!