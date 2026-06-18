Сотрудник ТЭЦ в Алмазоре задержан с взяткой

·2·Общество
Сотрудник ТЭЦ в Алмазоре задержан с взяткой

В ходе специального мероприятия, проведенного департаментом при Генеральной прокуратуре и правоохранительными органами Чилонзарского района, был выявлен факт коррупции.

Сообщается, что электромонтер Ш.Ш., работающий на теплоэлектроцентрали Алмазорского района, был задержан с вещественными доказательствами в момент получения взятки.

Согласно данным следствия, он потребовал 5 300 долларов США за незаконное подключение к электросети и оформление необходимых документов для пекарни, расположенной в частном доме гражданина М.М.

В ходе оперативных мероприятий его действиям было положено конец в момент получения указанных денежных средств.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

На данный момент правоохранительными органами проводятся следственные действия.

КоррупцияАлмазорТЭЦВзяткаПравоохранительные органы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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