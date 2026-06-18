Мужчина, разорвавший купюру в 2 тысячи сумов во время танца, привлек внимание общественности (видео)

·33·Общество
Мужчина, разорвавший купюру в 2 тысячи сумов во время танца, привлек внимание общественности (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина, проживающий в Хорезмской области, разрывает банкноту номиналом 2 тысячи сумов, танцуя. Этот инцидент вызвал бурные обсуждения и волну критики среди пользователей.

Позже мужчина опубликовал новое видео, в котором выразил сожаление о своем поступке и попросил прощения у общественности, целуя купюру в 2 тысячи сумов.

Ситуация была изучена правоохранительными органами, и собранные материалы были переданы в суд.

Согласно решению суда, мужчине назначено административное наказание в виде 15 суток ареста. Его извинения не повлияли на решение суда.

Хорезмская областьсум
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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