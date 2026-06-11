В Ферганской области 13-летний подросток попал в ДТП

В Бувайдинском районе Ферганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.

Сообщается, что инцидент произошел 23 мая около 15:00 на улице Эхтиром в махалле «Тепалик». 13-летний ученик 7-го класса без разрешения взял автомобиль Kia Sorento, принадлежащий его отцу, который оставил машину без присмотра.

Двигаясь по территории махалли, подросток превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль на большой скорости врезался в стену одного из домов.

Судя по распространившимся видеозаписям, ситуация была близка к трагедии. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако автомобиль получил серьезные технические повреждения.

В настоящее время сотрудники ОВД Бувайдинского района проводят проверку по данному факту.