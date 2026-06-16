В Ташкенте задержан начальник отдела уголовного розыска при получении взятки

В Ташкенте задержан сотрудник ОВД, подозреваемый в получении взятки. Оперативное мероприятие было проведено совместно СГБ, Главным управлением собственной безопасности МВД и городской прокуратурой.

Сообщается, что начальник отдела уголовного розыска ОВД Шайхантахурского района потребовал 7,5 тысяч долларов за благоприятное решение возбужденного в отношении предпринимателя дела.

Он был задержан с вещественными доказательствами в момент получения первой части суммы в размере 2,5 тысяч долларов.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.