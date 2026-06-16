Ужасное ДТП в Ташкенте унесло жизни трех человек

·12·Общество
Ужасное ДТП в Ташкенте унесло жизни трех человек

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в городе Ташкенте, оборвало жизни трех человек. Жуткое столкновение случилось на одном из перекрестков в Учтепинском районе столицы.

По предварительным данным, инцидент произошел 16 июня около 03:10 на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге. Водитель автомобиля марки Лакетти при повороте налево на перекрестке столкнулся с автомобилем BYD, двигавшимся в противоположном направлении.

В ходе расследования выяснилось, что автомобилем BYD управлял несовершеннолетний, который, как сообщается, еще не имел водительского удостоверения.

Из-за очень сильного удара водитель Лакетти и два находившихся в машине пассажира получили тяжелые травмы, и спасти их жизни не удалось.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобили сильно повреждены, а детали разбросаны по дороге. Также в результате сильного удара пострадало сооружение автобусной остановки у края дороги.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех причин и обстоятельств происшествия.

ТашкентУчтепаBYD
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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