Пожар в грузовике в Самарканде: установлена причина, пострадавших нет

·13·Общество
Пожар в грузовике в Самарканде: установлена причина, пострадавших нет

В Самаркандской области зафиксирован случай пожара, связанный с грузовым автомобилем. Инцидент произошел 16 июня на открытом земельном участке в махалле «Тараккиёт» Окдарьинского района.

По данным областного управления МЧС, примерно в 11:24 поступило сообщение от граждан о том, что внутри прицепа старого грузовика сжигают резиновые отходы. После этого пожарно-спасательные экипажи оперативно прибыли на место происшествия.

Благодаря оперативным действиям специалистов пожар был ликвидирован в короткие сроки, и удалось предотвратить его распространение. Сообщается, что в результате происшествия пострадавших нет.

В ходе предварительного изучения было установлено, что резиновые отходы были подожжены работниками, что и стало основной причиной возникновения пожара.

Ответственным лицам были даны разъяснения по правилам пожарной безопасности, негативным последствиям неправильной утилизации отходов, а также требованиям действующего законодательства.

В настоящее время по данному случаю принимаются соответствующие меры. Данное происшествие еще раз продемонстрировало важность строгого соблюдения правил безопасности.

СамаркандАкдарья
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Charos
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