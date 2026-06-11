В руководстве Агентства по кадастру произведены важные назначения

В системе государственного управления и государственных органах страны последовательно продолжаются серьезные реформы, направленные на развитие инфраструктуры и вывод качества обслуживания населения на новый уровень. В частности, сформирован новый состав руководства для коренного совершенствования системы недвижимости, земельного учета и кадастра. Согласно соответствующему официальному решению Президента Республики Узбекистан, Садриддин Абдуллаевич Турдиев официально назначен исполняющим обязанности директора Агентства по кадастру при Национальном комитете по урбанизации и устойчивому развитию жилищного рынка.

В связи с этим важным назначением сегодня, 11 июня, в здании агентства состоялось расширенное специальное совещание. Мероприятие провел председатель Комитета по урбанизации Шерзод Кудбиев. В ходе совещания, прошедшего в критическом и аналитическом духе, были подробно обсуждены вопросы дальнейшей цифровизации и совершенствования деятельности кадастровой системы страны, текущая реальная ситуация в отрасли, а также приоритетные и неотложные задачи, стоящие перед новым руководством.

К сведению, назначенный новым руководителем системы Садриддин Турдиев является профессиональным кадром, накопившим большой опыт работы в правоохранительных органах. В ходе своей деятельности он ранее занимал ответственные должности прокурора Хорезмской, Сурхандарьинской и Ферганской областей. До перехода на эту новую должность он эффективно трудился в качестве прокурора управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Кроме того, в целях дальнейшего укрепления аппарата управления агентства было опубликовано соответствующее официальное распоряжение руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Саиды Мирзиёевой. Согласно ему, квалифицированные специалисты, много лет работающие в системе, были назначены на следующие высокие должности:

Мурод Мухторович Файзуллаев – назначен первым заместителем директора Агентства по кадастру (до этого он успешно работал начальником Управления кадастра города Ташкента);

Алишер Абдуазизович Хафизов – назначен на должность заместителя директора;

Мирсаид Содикович Мирмаксудов – назначен заместителем директора;

Тулкин Мансурович Абдуллаев – продолжит свою деятельность в качестве заместителя директора.

Также Абдушукур Абдуллаев, накопивший опыт в качестве бывшего заместителя руководителя агентства, приступит к работе в должности официального советника директора Агентства по кадастру в целях обеспечения последовательности реформ в сфере.

Напомним, что бывший руководитель Агентства по кадастру Фаррух Пулатов в ноябре 2025 года был переведен на должность председателя Государственного налогового комитета. Желаем новому руководству и коллективу больших успехов в их ответственной деятельности на пути процветания нашей страны и развития кадастровой системы!

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