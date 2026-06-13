Водитель, ставший виновником гибели студента, приговорен к 5 годам лишения свободы

·0·Общество
Водитель, ставший виновником гибели студента, приговорен к 5 годам лишения свободы

В Фергане вынесен приговор водителю мотоцикла, который грубо нарушил правила дорожного движения и стал причиной смерти пешехода. Об этом сообщила Служба безопасности дорожного движения.

Сообщается, что трагический инцидент произошел около 19:30 на улице Фергана, проходящей через махаллю «Жуйдам» города Ферганы. 29-летний водитель, управляя мотоциклом, не прошедшим государственную регистрацию и не имеющим технических документов и государственных номерных знаков, проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

В результате он совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в установленном месте. От полученных тяжелых травм пострадавший скончался. Выяснилось, что погибший был родом из Риштанского района и являлся студентом одного из высших учебных заведений города Ферганы.

В ходе судебного разбирательства по уголовным делам в Ферганском городском суде обвиняемый признался, что управлял мотоциклом без каких-либо документов в течение четырех месяцев. При этом он заявил, что не может полностью вспомнить детали происшествия, так как сам получил травмы во время ДТП.

Согласно решению суда, водитель лишен права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Кроме того, по приговору суда в пользу потерпевшей стороны постановлено взыскать 44 миллиона сумов в качестве материального ущерба и 100 миллионов сумов в качестве компенсации морального вреда.

ФерганаДТПСудПроисшествияУзбекистан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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