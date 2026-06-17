Пожар на дехканском рынке Койлык в Ташкенте

На дехканском рынке Койлык, расположенном в Бектемирском районе города Ташкента, произошел пожар. Инцидент случился 17 июня в одном из кафе на территории рынка.

Согласно сообщению, после получения информации о пожаре пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря быстрым действиям специалистов пламя было полностью ликвидировано всего за 9 минут.

В результате пожара пострадала кровля кафе. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, причины возникновения пожара изучаются. Сообщается, что компетентные органы проводят следственные мероприятия по данному факту.

Данное происшествие еще раз напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в общественных местах.