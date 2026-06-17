Пожар на дехканском рынке Койлык в Ташкенте

·64·Общество
Пожар на дехканском рынке Койлык в Ташкенте

На дехканском рынке Койлык, расположенном в Бектемирском районе города Ташкента, произошел пожар. Инцидент случился 17 июня в одном из кафе на территории рынка.

Согласно сообщению, после получения информации о пожаре пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря быстрым действиям специалистов пламя было полностью ликвидировано всего за 9 минут.

В результате пожара пострадала кровля кафе. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, причины возникновения пожара изучаются. Сообщается, что компетентные органы проводят следственные мероприятия по данному факту.

Данное происшествие еще раз напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в общественных местах.

ТашкентКуйлюкБектемир
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте пройдет фестиваль, посвященный Международному дню йогиВ Ташкенте пройдет фестиваль, посвященный Международному дню йогиСегодня, 13:36Видео о молоке с «завтрашней датой» привлекло внимание общественности в сетиВидео о молоке с «завтрашней датой» привлекло внимание общественности в сетиСегодня, 12:36Необычные цифровые номера «ОНА» и «ОТА» вызвали восторг в интернете (видео)Необычные цифровые номера «ОНА» и «ОТА» вызвали восторг в интернете (видео)Сегодня, 12:19Погоня за песком закончилась штрафом в 131 миллион сумовПогоня за песком закончилась штрафом в 131 миллион сумовСегодня, 11:59Из-за игнорирования долга квартира выставлена на аукционИз-за игнорирования долга квартира выставлена на аукционСегодня, 11:54БПИ: Девочка возвращена на руки материБПИ: Девочка возвращена на руки материСегодня, 11:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Узбекистане девочка принесла домой змею, назвав её «другом»
В Узбекистане девочка принесла домой змею, назвав её «другом»
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован