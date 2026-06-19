Сильный селевой поток в Джизаке: смыло 3 автомобиля

·1·Общество
Сильный селевой поток в Джизаке: смыло 3 автомобиля

Вчера, 18 июня, в Зоминском и Бахмальском районах Джизакской области прошли сильные осадки, что привело к образованию селевых потоков в горных и предгорных районах. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.

По имеющимся данным, селевой поток затопил некоторые дороги. В результате три легковых автомобиля, оставленные в неположенном месте, были смыты потоком воды.

По словам официальных лиц, в результате происшествия пострадавших и раненых нет.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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