Предприниматель из Китаба построил поликлинику в махалле, где родился и вырос

·63·Общество
Предприниматель из Китаба построил поликлинику в махалле, где родился и вырос

В Китабском районе предприниматель Sherali Rajabov построил здание семейной поликлиники №19 для жителей махалли «Katlos», где он родился и вырос. Медицинское учреждение, возведённое в соответствии с современными требованиями, обслуживает около 10 тысяч жителей этого района.

Хоким Кашкадарьинской области Murotjon Azimov посетил поликлинику и ознакомился с созданными в учреждении условиями, а также процессом оказания медицинских услуг.

В ходе визита были осмотрены возможности, созданные для предоставления населению удобных и качественных медицинских услуг. Хоким области отметил вклад предпринимателя Sherali Rajabov в развитие своей махалли и подчеркнул, что такие благие инициативы имеют важное значение для повышения благосостояния населения.

КитабШерали РаджабовМуротжон АзимовКашкадарья
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