Задержан человек по прозвищу «Иззат Назарбек»: ГУВД раскрыло подробности

·69·Общество
Задержан человек по прозвищу «Иззат Назарбек»: ГУВД раскрыло подробности

В Ташкенте в ходе оперативного мероприятия был задержан подозреваемый в вымогательстве крупных денежных сумм у граждан путем запугивания и насилия.

Согласно сообщению Главного управления внутренних дел города Ташкента (ГУВД), подозреваемый был задержан в одном из спортивных залов, расположенных в Учтепинском районе.

Обращения потерпевших и ужасные подробности

В правоохранительные органы поступили заявления от нескольких граждан.

В обращениях были изложены следующие обстоятельства:

  • Первый потерпевший: сообщил, что человек, представившийся как «Иззат», путем угроз и насилия вымогательством отобрал у него в общей сложности 70 тысяч долларов США.

  • Второй потерпевший: сообщил, что указанный человек принудил его стать партнером по бизнесу, приобрести автомобиль, а также передать 38 тысяч долларов США.

  • Обращение женщины: в ходе доследственной проверки еще одна женщина подала заявление, сообщив, что этот человек угрожал распространить ее личные фотографии и принудил ее к половому акту.

Оперативное мероприятие в спортивном зале и оружие

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался родившийся в 1988 году Исоқ, известный в криминальном мире и среди общественности под прозвищем «Иззат Назарбек».

Он был задержан в ходе операции, проведенной в спортивном зале Учтепинского района. В ходе проверки у него в качестве вещественных доказательств были изъяты:

  • 2 пистолета марки «Байкал»;

  • боевые боеприпасы;

  • несколько ножей и кобура для пистолета.

Уголовное дело и мера пресечения в виде заключения под стражу

В настоящее время по данным вопиющим фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

  • пункт «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

  • пункт «в» части 4 статьи 121 (принуждение женщины к половому акту).

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следственные действия продолжаются.

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ТашкентУзбекистанУчтепаБайкал
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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