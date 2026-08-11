Покта Маил предотвратил распространение опасных РАР-архивов

·34·Технологии
Покта Маил предотвратил распространение опасных РАР-архивов

Сервис «Покта Маил» сделал очередной важный шаг для защиты пользователей и успешно заблокировал новую волну мошеннических сообщений с запароленными РАР-архивами. По данным иксбт.ком, за последний месяц на такие атаки с архивами пришлось целых 13% всех выявленных и остановленных вредоносных сообщений. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В этой схеме злоумышленники используют крайне изощрённые методы, пытаясь обмануть пользователей. В частности, мошеннические сообщения маскируются под официальную деловую переписку, включая различные договоры, важные документы, требующие подписи, и уведомления, требующие немедленного внимания. Тексты писем составляются в строго официальном стиле и даже дополняются ссылками на действующее законодательство.

Опасная схема и сезонные факторы

Пароль, необходимый для открытия вредоносного файла, указывается непосредственно в тексте письма. Активному распространению такой схемы отчасти способствует сезон финансовой отчётности, поскольку в этот период обычно поступает много корпоративных и финансовых атак. На фоне большого потока писем получатели не всегда внимательно проверяют электронный адрес отправителя и содержимое файлов.

В отличие от обычных фишинговых ссылок, в этом случае вредоносное ПО скрывается внутри защищённого архива. После его расшифровки и открытия скрытая программа может получить прямой доступ к устройству пользователя, его личным или корпоративным аккаунтам и конфиденциальным данным.

Меры безопасности и рекомендации

По словам специалистов, для своевременного обнаружения и устранения таких угроз необходимы современные технологии. Сервис «Покта Маил» активно использует более тридцати моделей машинного обучения (МЛ) и сложные антиспам-фильтры для выявления подобных угроз.

Тем не менее соблюдение правил кибербезопасности по-прежнему крайне важно. Представители сервиса настоятельно рекомендуют пользователям с осторожностью относиться к неожиданным вложениям, всегда проверять адрес электронной почты отправителя и не открывать исполняемые файлы из неизвестных источников.

Pocta MailКибербезопасностьRAR-архивыФишингАнтиспам
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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