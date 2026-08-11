Рональд Араухо перешёл из Барселоны в Ливерпуль и назвал Виргила ван Дейка примером

Трёхкратный чемпион Ла Лиги в составе Барселоны, недавно назначенный капитаном, Рональд Араухо продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Защитник присоединился к мерсисайдскому клубу, начав новый этап карьеры, и особо отметил, что опытный игрок команды Виргил ван Дейк является одним из его главных источников вдохновения. Об этом Goal.com сообщает .

Новая команда и влияние Виргила ван Дейка

Как сообщает Goal.com, 27-летний футболист дал интервью официальному сайту клуба после подписания контракта с Ливерпулем. Он тепло отозвался о новом одноклубнике и признался, что на протяжении карьеры всегда восхищался нидерландским защитником.

&лдкуо;Мы все прекрасно знаем, какой Виргил великий футболист. Он является настоящим примером и надёжной опорой как для команды, так и лично для меня&рдкуо;, — сказал Араухо.

Трансферный процесс и быстрое решение

По словам защитника, трансферный процесс прошёл очень быстро. Как только интерес Ливерпуля стал конкретным, он ни секунды не сомневался и сразу дал положительный ответ. После разговора со спортивным директором и тренером футболист выразил удовлетворение возможностью присоединиться к этому великому клубу.

&лдкуо;Трансфер состоялся очень быстро. Благодарю руководство Ливерпуля за это. Я ни секунды не сомневался, когда решил приехать сюда&рдкуо;, — добавил уругвайский футболист.

Новые вызовы в английской Премьер-лиге

Араухо, отличающийся скоростью, превосходством в верховых единоборствах и физической силой, считает, что его качества идеально соответствуют требованиям английского футбола. Он отметил, что давно мечтал играть в Премьер-лиге, которая считается самой конкурентной лигой мира.

Кроме того, легендарная атмосфера стадиона «Энфилд» также сыграла важную роль в его выборе. Футболист готов вместе с новыми одноклубниками набираться опыта как на поле, так и за его пределами, и заверил, что команда добьётся больших успехов.