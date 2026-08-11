Видео с чаем, в котором плавает живая лягушка, потрясло соцсети в Китае

·163·Мир
Видео с чаем, в котором плавает живая лягушка, потрясло соцсети в Китае

В социальных сетях распространяется необычное видео, которое, как утверждается, было снято в Китае. На кадрах видно, как в стакане с чаем двигается живая лягушка, а человек пьёт напиток через трубочку. Пока неясно, отражает ли видео реальную привычку или это просто контент, созданный для привлечения внимания.

Лягушка действительно находится в чае

Наиболее обсуждаемая деталь видео заключается в том, что лягушка в стакане двигается, оставаясь живой. В это время человек продолжает пить напиток через трубочку, как обычно.

После распространения кадров многие стали задаваться вопросом, действительно ли это вошедшая в моду привычка или постановочное видео.

Связано ли это с традицией?

Некоторые источники пытаются связать подобные видео с традиционной китайской медициной или местными обычаями. Однако конкретных данных, подтверждающих эту версию, не приводится.

В китайской чайной культуре встречается образ лягушки, но в другой форме.

• Существуют керамические фигурки в форме лягушки, называемые "Чачун";

• они используются во время чайных церемоний в качестве украшения или традиционного предмета;

• это не означает, что живую лягушку помещают в чай.

Настоящее ли это видео?

Пока нет подтверждённой информации о том, где и при каких обстоятельствах был снят этот ролик. Поэтому ещё слишком рано принимать за достоверный факт утверждение о том, что «пить чай с живой лягушкой в Китае стало массовым трендом».

Как вы думаете, это реальная привычка или контент, созданный ради большего числа просмотров? Напишите своё мнение в комментариях и поделитесь видео со знакомыми, которые его видели.

КитайЧачун
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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