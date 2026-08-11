Дорожный налог для электромобилей и проблема скручивания пробега

·39·Авто
Дорожный налог для электромобилей и проблема скручивания пробега

Планируемая британским правительством новая система налогообложения электромобилей и подключаемых гибридов, основанная на пройденном расстоянии, оказалась под серьёзной угрозой. Специальное расследование Autocar показало, что водители могут массово использовать устройства, замораживающие показания пробега автомобиля, чтобы уклоняться от уплаты налога. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Эта система оплаты за милю, известная как еВЭД, должна быть введена с апреля 2028 года. Дополнительный налог призван компенсировать сокращение поступлений от акцизов на традиционное топливо, поскольку электромобили и гибриды работают частично или полностью на электротяге. Согласно плану, налог составит 3 пенса за каждую милю пробега электромобиля и 1,5 пенса для подключаемых гибридов, а водители должны будут самостоятельно декларировать пройденное расстояние ежегодно.

Угроза устройств для блокировки пробега

Однако, когда до внедрения системы остаётся два года, вызывает обеспокоенность тот факт, что водители стремятся устанавливать блокираторы пробега, чтобы уменьшить налог или полностью избежать его уплаты. Продажа таких устройств стоимостью от 200 до 900 фунтов стерлингов является законной; обычно их предлагают как предназначенные для автомобилей, проходящих испытания вне дорог общего пользования. Тем не менее управление автомобилем с установленным устройством на дорогах общего пользования незаконно.

Расследование Autocar показало, что сотни водителей и представителей бизнеса еженедельно покупают и устанавливают такие устройства, чтобы избежать штрафов за превышение пробега по окончании лизинга или срока действия договора. Ранее доступные только для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, теперь эти устройства становятся всё популярнее и для электромобилей и гибридных моделей.

Деятельность продавцов и растущий рынок

Поставщики утверждают, что устройство, устанавливаемое в бортовой компьютер автомобиля, не позволяет транспортному средству передавать данные о пробеге блокам управления или ключам. Установить его очень легко, но обнаружить — сложно. Это создаёт серьёзную угрозу и для вторичного рынка, поскольку электромобили со скрученным пробегом в будущем могут попасть в руки неосведомлённых покупателей.

Когда журналист издания, выдавая себя за покупателя, связался с ведущим поставщиком блокираторов пробега, представитель компании заявил, что может предоставить безопасное и надёжное устройство. По его словам, компания ежемесячно продаёт розничным покупателям 500 таких устройств, а дилерам — от 250 до 300. Также выяснилось, что каждый месяц разрабатываются устройства для новых моделей. В частности, поставщики из Германии уже подготовили блокираторы для Volkswagen Пассат выпуска после 2024 года, а также для автомобилей Омода, Джаеку и Chery.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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