Маттиа Перин сомневается насчёт своего будущего

Об этом сообщает Goal.com .

По информации ДжувентусНевс24, будущее голкипера в команде сейчас находится в центре серьёзных обсуждений. Хотя его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года, стороны внимательно оценивают ситуацию, чтобы принять окончательное решение.

Важный ресурс для клуба

Руководство и тренерский штаб «Старой синьоры» высоко оценивают роль Маттиа Перина в проекте команды. Его считают чрезвычайно надёжным футболистом как на поле, так и за его пределами.

Опытный голкипер не только демонстрирует качественную игру на своей позиции, но и является лидером в раздевалке. Его сильный характер служит молодым футболистам примером настоящего профессионализма.

Личные амбиции и неопределённость

В знак уважения к Перину руководство клуба всерьёз планирует предложить ему новый долгосрочный контракт. Однако личные амбиции футболиста немного усложняют ситуацию.

Главная проблема заключается в желании Маттиа Перина регулярно выходить на поле. Опытный голкипер, не желающий оставаться в запасе, также рассматривает вариант продолжения карьеры в другом клубе.

Таким образом, несмотря на желание «Ювентуса» сохранить важного футболиста, в ближайшее трансферное окно будущее Перина, как ожидается, вступит в решающую фазу.