Маттиа Перин сомневается насчёт своего будущего
Об этом сообщает Goal.com .
По информации ДжувентусНевс24, будущее голкипера в команде сейчас находится в центре серьёзных обсуждений. Хотя его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года, стороны внимательно оценивают ситуацию, чтобы принять окончательное решение.
Важный ресурс для клубаРуководство и тренерский штаб «Старой синьоры» высоко оценивают роль Маттиа Перина в проекте команды. Его считают чрезвычайно надёжным футболистом как на поле, так и за его пределами.
Опытный голкипер не только демонстрирует качественную игру на своей позиции, но и является лидером в раздевалке. Его сильный характер служит молодым футболистам примером настоящего профессионализма.
Личные амбиции и неопределённостьВ знак уважения к Перину руководство клуба всерьёз планирует предложить ему новый долгосрочный контракт. Однако личные амбиции футболиста немного усложняют ситуацию.
Главная проблема заключается в желании Маттиа Перина регулярно выходить на поле. Опытный голкипер, не желающий оставаться в запасе, также рассматривает вариант продолжения карьеры в другом клубе.
Таким образом, несмотря на желание «Ювентуса» сохранить важного футболиста, в ближайшее трансферное окно будущее Перина, как ожидается, вступит в решающую фазу.
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