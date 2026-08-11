Как Шахзода Матчанова, которой прочили карьеру дипломата, стала актрисой?

Сегодня большинство знает Шахзоду Матчанову как актрису. Однако её планы в юности никак не были связаны с кино. Она получила хорошее образование, изучала иностранные языки и выбрала путь, который мог привести её к работе в сфере дипломатии. Но затем небольшие случайности в её жизни привели её к совершенно другой профессии.

Жизнь, начавшаяся в Нукусе

Шахзода Матчанова родилась 8 августа 1987 года в городе Нукус. 8 августа 2026 года актрисе исполнилось 39 лет.

Она была средней из троих детей в семье. У Шахзоды есть старший брат и младший брат.

Семья Матчановых была близка к искусству. Её дедушка Байрам Матчанов был удостоен звания народного артиста в нескольких республиках.

Целью Шахзоды не было кино

После школы она поступила в Ташкентский государственный университет мировой экономики и дипломатии.

Этот выбор не был случайным. Шахзода:

• хорошо владела иностранными языками;

• интересовалась сферой права;

• хотела связать своё будущее с серьёзной профессией.

Поэтому стать дипломатом казалось для неё естественным путём.

В то время Шахзода всерьёз не думала о карьере актрисы. Однако небольшие события и случайности в жизни привели её на съёмочную площадку.

После этого её профессиональный путь полностью изменился, и главным направлением её деятельности стало не дипломатическое, а творческое искусство.

Сегодня биография Шахзоды Матчановой показывает, что путь, который человек планирует, и дорога, по которой его ведёт жизнь, не всегда совпадают.

На её примере молодая девушка, готовившаяся к дипломатической карьере, неожиданно стала актрисой и нашла своё место в другой сфере.

Как вы думаете, стала бы Шахзода столь же известной, если бы была дипломатом? Напишите своё мнение в комментариях и поделитесь материалом в социальных сетях.