Как Шахзода Матчанова, которой прочили карьеру дипломата, стала актрисой?

·87·Культура
Как Шахзода Матчанова, которой прочили карьеру дипломата, стала актрисой?

Сегодня большинство знает Шахзоду Матчанову как актрису. Однако её планы в юности никак не были связаны с кино. Она получила хорошее образование, изучала иностранные языки и выбрала путь, который мог привести её к работе в сфере дипломатии. Но затем небольшие случайности в её жизни привели её к совершенно другой профессии.

Жизнь, начавшаяся в Нукусе

Шахзода Матчанова родилась 8 августа 1987 года в городе Нукус. 8 августа 2026 года актрисе исполнилось 39 лет.

Она была средней из троих детей в семье. У Шахзоды есть старший брат и младший брат.

Семья Матчановых была близка к искусству. Её дедушка Байрам Матчанов был удостоен звания народного артиста в нескольких республиках.

Целью Шахзоды не было кино

После школы она поступила в Ташкентский государственный университет мировой экономики и дипломатии.

Этот выбор не был случайным. Шахзода:

• хорошо владела иностранными языками;

• интересовалась сферой права;

• хотела связать своё будущее с серьёзной профессией.

Поэтому стать дипломатом казалось для неё естественным путём.

В то время Шахзода всерьёз не думала о карьере актрисы. Однако небольшие события и случайности в жизни привели её на съёмочную площадку.

После этого её профессиональный путь полностью изменился, и главным направлением её деятельности стало не дипломатическое, а творческое искусство.

Сегодня биография Шахзоды Матчановой показывает, что путь, который человек планирует, и дорога, по которой его ведёт жизнь, не всегда совпадают.

На её примере молодая девушка, готовившаяся к дипломатической карьере, неожиданно стала актрисой и нашла своё место в другой сфере.

Как вы думаете, стала бы Шахзода столь же известной, если бы была дипломатом? Напишите своё мнение в комментариях и поделитесь материалом в социальных сетях.

Шахзода МатчоноваНукусТашкентУниверситет мировой экономики и дипломатииБайрам Матчонов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Дубае нашли девушку, похожую на Дурдону Курбонову (видео)В Дубае нашли девушку, похожую на Дурдону Курбонову (видео)Сегодня, 15:58Почему Дилноза Кубаева взяла в ученицы именно Зебо РаксимовуПочему Дилноза Кубаева взяла в ученицы именно Зебо РаксимовуСегодня, 15:21Дом «Человека-паука» продан: новый владелец в шокеДом «Человека-паука» продан: новый владелец в шокеСегодня, 11:28Почему китайцы считают цифру 4 несчастливой?Почему китайцы считают цифру 4 несчастливой?Сегодня, 10:08Мальчик из видео «Бабй шарк», набравшего миллиарды просмотров, спустя 10 лет возвращается на К-поп-сценуМальчик из видео «Бабй шарк», набравшего миллиарды просмотров, спустя 10 лет возвращается на К-поп-сценуСегодня, 05:50Неожиданное поздравление с днём рождения: сюрприз, подготовленный для Юлдуз Турдиева, довёл её до слёз (видео)Неожиданное поздравление с днём рождения: сюрприз, подготовленный для Юлдуз Турдиева, довёл её до слёз (видео)Сегодня, 05:44
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Новый образ турецкого актера и модели Бурака Озчивита вызвал обсуждения
Новый образ турецкого актера и модели Бурака Озчивита вызвал обсуждения
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!