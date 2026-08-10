В рамках «социальных тетрадей» взыскано более 82 млрд сумов

·66·Общество
В рамках «социальных тетрадей» взыскано более 82 млрд сумов

В результате мер, принятых для эффективной организации работы в рамках социально значимых «Железной тетради», «Молодёжной тетради» и «Женской тетради», а также взыскания имеющейся задолженности, взыскано более 82 млрд сумов.

В данном направлении всего на торги выставлено 1 418 активов , из них 739 — в пользу банков, 540 — по налоговой задолженности, а 139 — на основании документов других категорий вступили в торги.

Проведённая работа направлена на поддержку граждан и семей, включённых в социальные тетради, устранение существующих проблем и обеспечение эффективного использования выделенных средств.

Темир дафтарЁшлар дафтариАёллар дафтари
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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