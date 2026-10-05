В Джизаке найден мертвым мужчина, подозреваемый в насилии над 10-летним ребенком

·6·Общество
В Джизаке найден мертвым мужчина, подозреваемый в насилии над 10-летним ребенком

В Джизакской области найден мертвым 53-летний мужчина, подозреваемый в совершении сексуального насилия над 10-летним ребенком в течение двух месяцев. По предварительным данным, подозреваемый был обнаружен 4 октября в недостроенном здании, где он покончил с собой спустя день после объявления в розыск.

Согласно сообщениям, пострадавший ребенок приходился близким родственником супруге подозреваемого. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Для установления обстоятельств смерти подозреваемого назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время правоохранительные органы изучают все детали произошедшего.

По данному инциденту Portal24.uz направил официальный запрос в Генеральную прокуратуру, однако на момент публикации новости ответа от ведомства не поступило.

Следствие продолжается. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования и на основании собранных доказательств.

Джизакская областьСексуальное насилиеГенеральная прокуратураPortal24.uz
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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