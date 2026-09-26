Дело об изнасиловании 5-летней девочки в Намангане взято под контроль Генпрокурором

·35·Общество
Дело об изнасиловании 5-летней девочки в Намангане взято под контроль Генпрокурором

В Наманганской области возбуждено уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица в государственном дошкольном образовательном учреждении Учкурганского района. Расследование данного дела взято под личный контроль Генерального прокурора. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Сообщается, что в сентябре 2026 года Следственным отделом ОВД Учкурганского района по данному факту было возбуждено уголовное дело по нормам статей 118 («Изнасилование») и 112 («Угроза убийством или применением насилия») Уголовного кодекса.

В рамках следствия в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде «заключения под стражу». В настоящее время уголовное дело передано в производство прокуратуры Наманганской области, продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По данным Генпрокуратуры, надзор за расследованием этого дела установлен лично Генеральным прокурором. Определено обеспечение всестороннего, полного и объективного проведения следственного процесса, а также защита прав и законных интересов несовершеннолетней потерпевшей.

Кроме того, подчеркнуто, что в случае выявления любых обстоятельств, связанных с причастностью к преступлению, сокрытием произошедших фактов или ненадлежащим исполнением своих обязанностей со стороны ответственных лиц, им будет дана правовая оценка в порядке, установленном законодательством.

По итогам расследования дополнительная информация о результатах будет предоставлена в порядке, установленном законодательством.

Наманганская областьУчкурганский районСексуальное насилиеГенеральная прокуратура
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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