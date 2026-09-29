В Намангане распространили фото мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над 5-летней девочкой (фото)

Сообщалось, что в государственном дошкольном образовательном учреждении Учкурганского района Наманганской области было совершено сексуальное насилие в отношении 5-летней воспитанницы. 52-летний К.М., подозреваемый в совершении данного преступления, был задержан в процессуальном порядке, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в социальных сетях распространяются фотографии подозреваемого. Также в беседе с матерью девочки выяснилось, что жена К.М. предлагала ей деньги в обмен на отзыв заявления.

В комментариях в социальных сетях многие пользователи подчеркивают, что к подозреваемому должно быть применено строгое наказание в рамках закона. Некоторые наблюдатели пишут, что наказание за такие преступления должно стать предупреждающим фактором для других.

В настоящее время по данному уголовному делу продолжаются предварительные следственные действия. До тех пор, пока вина подозреваемого не будет подтверждена вступившим в законную силу приговором суда, он считается невиновным.