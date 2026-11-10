Преступление против 13-летней девочки в отеле Коканда: 22-летний подозреваемый заключен под стражу

Генеральная прокуратура и областное Управление социальной защиты предоставили официальную информацию по факту сексуального насилия в отношении 13-летней несовершеннолетней девочки в одной из гостиниц города Коканда Ферганской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по тяжкой статье, 22-летний мужчина по решению суда заключен под стражу.

Детали следствия и мера пресечения

Согласно официальным данным, инцидент произошел 28 сентября 2026 года. Потерпевшая — подросток 2012 года рождения, проживающая в Риштанском районе Ферганской области. После выявления факта 29 сентября прокуратурой города Коканда было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 128 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 22-летний подозреваемый, в отношении которого 30 сентября судом в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу.

Параметры уголовного дела Официальные данные Потерпевшая Девочка 2012 года рождения (13 лет), проживающая в Риштанском районе Дата и место происшествия 28 сентября 2026 года, гостиница в городе Коканд Подозреваемый 22-летний гражданин Статья обвинения Пункт «а» части 3 статьи 128 УК РУз Мера пресечения Заключен под стражу по решению суда с 30 сентября Текущий этап Назначены экспертизы, идет предварительное следствие

«Законодательством установлены строгие и бескомпромиссные меры наказания в отношении лиц, нарушающих неприкосновенность и безопасность несовершеннолетних. Верховенство закона по данному делу будет обеспечено в полной мере».

Девочке оказывается психологическая и юридическая помощь

В настоящее время по уголовному делу назначены все необходимые судебно-медицинские и судебно-психологические экспертизы, продолжается предварительное следствие.

Национальное агентство социальной защиты взяло ситуацию под полный контроль. Специалисты оказывают комплексную психологическую и юридическую поддержку для восстановления психического состояния 13-летней потерпевшей, ее социальной реабилитации и строгой защиты ее прав. Вместе с тем, в рамках проверки ожидается оценка того, насколько администрация гостиницы соблюдала правила допуска и размещения несовершеннолетних в здании.

Как вы считаете, нужно ли еще больше ужесточить систему регистрации в гостиницах для обеспечения безопасности несовершеннолетних? Выразите свое мнение в комментариях.